un şofer începător a pierdut controlul autoturismului, a spulberat pietonii, după care s-a răsturnat într-un lan de porumb Tragedia s-a petrecut în această după-amiază, pe DN-2 F, în afara localităţii Fundu Tutovei, din comuna Plopana. Potrivit primelor informaţii, un conducător auto de 18 ani, din Bacău, cu permis de doar câteva luni, care se deplasa către Bacău, când a ajuns în afara localităţii Fundu Tutovei, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a intrat în derapaj, a ieşit în afara părţii carosabile, unde a spulberat doi pietoni, unul de 16 şi altul de 17 ani, din localitate, după care s-a răsturnat într-un lan de porumb. În urma impactului, cei doi adolescenţi loviţi de maşină au murit, iar un pasager de 30 de ani, din Bacău, aflat în autoturism, a fost rănit grav, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a suferit leziuni uşoare şi a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de poliţie, pompieri şi ambulanţă, iar oamenii legii au început imediat ancheta pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs teribilul accident. „În cauză s-a întocmit dosar penal şi se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

