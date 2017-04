Multimedia Percheziții la persoane acuzate de braconaj piscicol de Desteptarea -

În această dimineață, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au efectuat 33 de percheziții domiciliare, la persoane bănuite de braconaj piscicol și deținere de unelte de pescuit interzise. La data de 11 aprilie a.c., 134 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, cu aportul Direcției Județene de Informații, au efectuat 33 de percheziții domiciliare la locuințele unor suspecți de constituirea unui grup infracțional organizat, pescuitul comercial în habitatele piscicole naturale, prin orice metode și mijloace al peștilor și altor viețuitoare acvatice, în perioada de prohibiție și în zonele de protecție, deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui, producerea, importul, comercializarea, deținerea sau utilizarea uneltelor de plasă tip monofilament. Perchezițiile s-au desfășurat în municipiul Bacău și în comunele Răcăciuni, Corbasca, Gioseni, Tamași, Gârleni, Itești și Horgești. În urma celor 33 de percheziții au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, 4650 m plasă pescuit tip monofilament, 4200 m plasă tip monofilament dispusă pe 21 de role, 6 bărci, 3 motoare și alte obiecte destinate activităților de pescuit. Au fost puse în executare 28 de mandate de aducere. De asemenea, s-a acționat pe luciul lacurilor de acumulare Berești și Răcăciuni, fiind identificate 9 plase de pescuit tip monofilament care au fost distruse și 50 de kg de pește din speciile caras, plătică și biban, care a fost redat mediului natural. Poliţiştii au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 28 şi 41 ani, toţi din judeţul Bacău, urmând a fi prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău cu propuneri legale. Acțiunea de astăzi face parte din activitățile desfășurate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru protejarea drepturilor și intereselor comerciale ale cetățenilor, precum și pentru menținerea ordinii și siguranței publice, premergător sărbătorilor pascale. 93 SHARES Share Tweet