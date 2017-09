– datorită doctorilor de la această secție, o femeie, care a venit la spital în căruciorul cu rotile, din cauza unei luxaţii de şold, suferită încă de la naştere şi pentru care nu se intervenise până atunci, merge acum din nou – astfel de cazuri sunt rare în lume şi foarte greu de tratat la adult Băcăuanca Elena Aramă, în vârstă de 68 de ani, a bătut la uşa medicului ortoped Radu Panfil, de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, în urmă cu câteva luni, după ce a umblat prin mai multe cabinete, fără ca cineva să-i poată alina suferinţa şi să-i dea vreo speranţă că ar mai putea merge vreodată. Era deja în căruciorul cu rotile, iar în urma investigaţiilor amănunţite doctorul i-a pus diagnosticul de luxaţie de şold bilaterală neglijată, suferită încă de la naştere. Un caz foarte rar întâlnit la vârsta adultă în zilele noastre, spun medicii, pentru că acum aceste probleme sunt tratate când copilul este mic. La adult, această problemă se rezolvă greu şi cu mari riscuri. „Am operat această pacientă în condiţiile în care ea deja nu mai mergea. A venit în scaunul cu rotile. Intervenţia chirurgicală a fost extrem de complexă, pentru că ea presupune scurtarea femurului şi aducerea capului femural, care avea o deplasare uriaşă, în locul lui natural, printr-o scurtare femurală mare, cu riscuri foarte mari neurologice, legate de paralizia nervului sciatic, şi cu risc vascular, care este vital. În timpul intervenţiei există riscul de a leza artera femurală, asta însemnând că pacientul îşi riscă viaţa ”, a explicat dr. Radu Panfil, medic şef Secţie Ortopedie, SJU Bacău. Pusă în faţa unui astfel de caz, echipa medicală nu a dat înapoi, ci din contră a început să cerceteze şi chiar a mers la un congres la Viena, pentru a mai acumula informaţii. A comandat din Statele Unite o proteză specială pentru astfel de cazuri dificile, singura folosită până acum în România, în valoare de 15.000 de lei, cost suportat de Spitalul Judeţean Bacău, a pregătit pacienta şi a intrat în sala de operaţie. „Pacienta a fost destul de bine investigată înainte şi pregătită ca să minimizăm toate riscurile, pentru că avea şi o patologie cardiacă preexistentă. A fost ţinută în Reanimare 48 de ore postoperator şi a avut o evoluţie bună”, a declarat dr. Bianca Purcărin, medic anestezist. „Intervenţia în sine este foarte complexă. A durat trei ore şi ceva, a presupus o pregătire preoperatorie atât pentru noi cât şi a pacientei foarte complexă. În momentul acesta, pacienta este pe secţia noastră, a revenit la două luni de la operaţie, are un rezultat funcţional foarte bun”, mai spune dr. Panfil. Adică pacienta merge pe picioarele ei, ajutată de un cadru, dar este independentă, ceea ce este foarte important. „Acum mă simt bine, merg cu cadru şi mă descurc. Înainte de operaţie, cu vreo două luni, nu puteam să merg absolut deloc. Am umblat prin mulţi medici particulari şi degeaba. Tot un medic din spital m-a îndrumat la Ortopedie, să-l caut pe domnul doctor Panfil. După ce mă operez şi la şoldul celălalt poate o să fie mult mai bine. M-am născut aşa, dar nu am avut probleme până acum. Puteam merge. Acum probabil că am îmbătrânit şi oasele au fost afectate”, spunea Elena Aramă. Din echipa medicală care s-a ocupat de acest caz au făcut parte şi doi medici specialiști în ortopedie, dr. Rareş Şova şi dr. George Niţă. 597 SHARES Share Tweet

