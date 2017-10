Andrei Tiberiu Maria, alias Smiley, Ambasador Național pentru UNICEF în România, a vizitat comuna Dofteana, una dintre cele 45 din județul Bacău care sunt parte a proiectul pilot „Servicii Comunitare pentru Copii”. Vedeta s-a întâlnit cu copiii de la Școala Gimnazială „Scarlat Longhin”, cu cadrele didactice, cu primarul și echipa comunitară formată din doi asistenți sociali, un asistent medical comunitar, un consilier școlar și un mediator școlar. Puștii l-au întâmpinat pe Smiley cu cântece, au dansat împreună cu el pe platoul din fața școlii, apoi l-au invitat în clase. Marea surpriză a fost un flashmob pe melodia sa „Oarecare”. Și s-a nimerit bine: chiar a fost ziua în care artistul a fost „un oarecare” copil între copii și a văzut doar „fețe zâmbitoare” în jurul lui. A fredonat, a vorbit cu școlarii și cu țâncii de la grădiniță, s-a fotografiat cu ei, apoi a vizitat două familii sprijinite prin intermediul serviciilor comunitare. „De multe ori, oamenii care au schimbat lumea au venit din medii defavorizate, de la sat. De aceea, este foarte important ca toți copiii să meargă la școală și să primească tot sprijinul necesar pentru a-și împlini visele”, a declarat Smiley. Anul trecut, „zero abandon școlar” Comuna Dofteana, care are șapte sate și 4.000 de gospodării cu 11.000 de locuitori, a fost printre primele care au dorit să facă parte din această inițiativă a UNICEF România. „Aproximativ 2.000 de gospodării au fost recenzate, iar 700 de copii au fost identificați cu diferite vulnerabilități, 390 dintre aceștia fiind vulnerabili la risc de sărăcie. Ei au beneficiat de sprijin și acces la servicii de protecție, de sănătate și educație cu ajutorul echipei comunitare”, a declarat primarul Ioan Bujor.

Efectele au fost simțite m-ai ales de către dascăli. „În urma implementării proiectului, Școala Gimnazială «Scarlat Longhin» Dofteana a reușit să reducă numărul de absențe și în anul școlar trecut a avut zero abandon școlar”, a mărturisit Ana Nicoleta Irimia, directoarea școlii. Proiectul pilot „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității – Servicii Comunitare pentru Copii” a fost lansat în județul Bacău, în 2014, de UNICEF, împreună cu Guvernul României și partenerii locali, finanțarea fiind asigurată din Norway Grants și resursele UNICEF. Începând cu 2017, proiectul pilot continuă cu finanțare de la Fundația Botnar și din fondurile UNICEF. 0 SHARES Share Tweet loading...

