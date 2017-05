Top Story O echipă a SRI a intervenit la Spitalul Județean Bacău la cerere, urmare a unui atac cibernetic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O echipă SRI din cadrul Cyberint a intervenit la Spitalul Județean Bacău și a ajutat la recuperarea în procent de peste 90% a datelor compromise în urma unui atac cibernetic produs în data de 5 mai, care a afectat respectiva unitate medicală, a precizat miercuri purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea. „Cu toate că nu există nicio obligație din partea instituțiilor să raporteze atunci când ni se cere ajutorul, așa cum a fost în cazul Spitalului Județean Bacău, care pe data de 5 mai a fost atacat cu același tip de virus (de tip ransomware WannaCry, WannaCrypt — n.r.), ni s-a solicitat ajutorul și o echipă a SRI din Bacău a mers la spitalul județean și am încercat să recuperăm, și am și reușit în proporție de peste 90% să recuperăm datele pierdute. Erau date importante, toate internările și consultațiile pe câteva luni de zile”, a afirmat Marincea, într-o conferință de presă comună cu șeful Cyberint, Anton Rog. Șeful Cyberint a precizat că datele ce nu au putut fi recuperate se refereau la o zi de activitate. „S-a pierdut o zi, pentru care pacienții au trebuit să revină la spital”, a menționat el. Legat de atacul informatic de săptămâna trecută, Anton Rog a subliniat că la nivelul structurii pe care o conduce nu sunt deținute date despre numărul instituțiilor românești afectate de atacul de tip ransomware WannaCry, WannaCrypt, întrucât acestea nu au obligația, prin lege, de a raporta astfel de incidente, dar că o pot face benevol către CERT.RO, instituție civilă din cadrul Ministerului Comunicațiilor. „Intervenția (de la Spitalul Județean Bacău — n.r.), trebuie să spunem foarte clar — a fost făcută la solicitarea entității respective, deci nu ne-am dus noi din proprie inițiativă”, a precizat Rog. (AGERPRES) 0 SHARES Share Tweet

