O adolescentă și a recuperat zâmbetul în urma unei operații în premieră

Bianca Andone, în vârstă de 17 ani, din judeţul Bacău, s-a născut cu o anomalie a maxilarului şi pentru că era oarecum diferită de ceilalţi adolescenţi de vârsta ei a început să se intereseze ce ar fi de făcut în acest sens. Faţa îi era umflată, uneori când mesteca avea dureri şi nici nu putea zâmbi, pentru că dinţii erau rari. Un medic a îndrumat-o către dr. Emanuel Francisc Anti, medic specialist în chirurgie buco-maxilo-facială (BMF), în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău, care i-a pus diagnosticul de anomalie dento-maxilară şi i-a recomandat să se opereze. Astfel de intervenţii se fac în clinici mari din Iaşi, Bucureşti sau Cluj şi se înregistrează cam o operaţie pe lună, dar părinţii şi pacienta au dorit ca operaţia de reconstrucţie a maxilarului să aibă loc la SJU Bacău. „Intervenţia în sine constă în secţionarea oaselor maxilare şi repoziţionarea lor după nişte calcule care redau nişte parametri ideali ai chipului omului şi ai funcţionalităţii. Tratamentul nu se termină însă cu intervenţia mea. Se întinde pe o durată de şase luni, chiar un an, poate să mai existe o a doua intervenţie şi este completat de către medicul ortodont. Eu aşez oasele maxilare iar medicul ortodont vine în urma mea şi aşază dinţii. După un an de zile putem spune că pacientul este redat societăţii şi îşi va recăpăta încrederea în sine”, a explicat dr. Emanuel Francisc Anti, medic specialist chirurgie BMF, în cadrul SJU Bacău. Operaţia a durat circa două ore, iar doctorul povesteşte că a avut în sală o echipă mare şi entuziasmată, care a făcut ca totul să decurgă perfect. După nouă zile de la intervenţie, Bianca se simte foarte bine şi se declară mai mult decât mulţumită atunci când se uită în oglindă. Abia acum a realizat că, ceea ce considera înainte normal, era de fapt anormal. „În urmă cu trei luni am început să mă interesez ce pot să fac. Aveam faţa umflată, era foarte ovală, uneori când mâncam mă durea, îmi era greu să zâmbesc din cauza dinţilor şi am vrut să remediez această problemă. Acum mă simt foarte bine”, ne-a spus Bianca. La momentul actual fata poartă un aparat dentar special, care are rolul ca în următoarele luni să-i aşeze corect dinţii. Anomalia dento-maxială, de care ea suferea, este o discrepanţă între maxilare ce afectează vorbirea, deglutiţia sau respiraţia. Dacă pentru un om normal să înghită de sute de ori pe zi nu reprezintă nicio problemă, pentru un astfel de pacient poate fi un chin. Estetica facială şi dentară sunt, de asemenea, grav alterate şi din acest motiv persoana se izolează de societate. Acest defect al maxilarului se poate corecta fără intervenţie chirurgicală dacă este descoperit devreme, la vârsta de 10, cel târziu 12 ani. „Pentru spital această operaţie a însemnat o premieră. Astfel de intervenţii sunt puţine şi în clinicile de specialitate. Dacă noi vom mai avea asemenea cazuri de intervenţii chirurgicale cu caracter de raritate, care sunt rezolvate într-un mod excepţional, cu urmări bune, pe de o parte ne va creşte notorietatea, pacienţii vor avea încredere să se adreseze acestui spital, iar pe de altă parte putem să prezentăm aceste cazuri la congrese naţionale şi internaţionale şi putem fi la acelaşi nivel cu clinicile universitare.”

dr. Raluca Ioana Dinu, director medical la SJU Bacău Specializarea BMF a lipsit câţiva ani de la SJU Bacău Dr. Anti s-a angajat la Spitalul Judeţean Bacău în urmă cu circa şase luni, având o specializare care a lipsit câţiva ani buni din această unitate medicală, iar toate cazurile care necesitau intervenţii chirurgicale la nivelul maxilarului erau trimise la Iaşi. El a absolvit Facultatea de Medicină la Iaşi, a efectuat rezidenţiat pe chirurgie maxilo-facială şi a participat la stagii de pregătire în Turcia, Praga şi Germania, în clinici de specialitate. Înainte de a veni la SJU Bacău, a lucrat la spitalul din Iaşi şi în cariera sa a participat deja la peste 200 de intervenţii chirurgicale. Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în Spitalul Judeţean Bacău, conducerea unităţii medicale a achiziţionat toată aparatura necesară acestei specializări.

