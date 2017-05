Metodă revoluţionară de cultivare a pepenilor: altoirea pe răsad de bostan

-prin noua metodă, pepenii sunt mai rezistenţi, se coc mai repede şi sunt feriţi de boli sau dăunători

– în plus, producţia de „dovleaco-pepeni” ar putea să se dubleze

Moda pepenilor altoiţi pe o specie de dovleac a ajuns şi în Bacău. Astfel, cu timiditate, dar sigur, fermierii încep să adopte această soluţie care – spun specialiştii – le garantează o rezistenţă mai bună a plantelor la dăunători şi secetă. Iniţial, metoda a fost implementată în anii 2000 în mai multe ţări din Europa, tocmai pentru că bostanul este o plantă mai viguroasă decât pepenele, mai rezistentă la boli şi la factori de stres, precum frigul şi căldura extreme sau salinitatea crescută. În felul acesta, se reduce aproape de zero riscul ca producţia să fie pierdută.

Sudul e fruntea

Am depistat această metodă şi la fermierii din zona de sud a judeţului, unde, se ştie, condiţiile climatice sunt ceva mai favorabile agriculturii. Solomon Crucianu, din satul Fichiteşti, comuna Podu Turcului, împreună cu fraţii şi părinţii săi, pe lângă legume, cultivă de când se ştie şi pepeni.

„Este primul an când facem asta, încercăm să altoim un pepene timpuriu de tip hibrid Sorento pe tulpină de bostan pentru că e mult mai puternică şi rezistă mai bine la temperaturile mai joase din pământ. Plus că nu putrezeşte rădăcina, dacă umiditatea este prea mare. Or, la noi, tocmai asta era problema: când ploua mai mult, zona unde cultivăm harbuzii se inunda şi ne compromitea producţia.”

Solomon Crucianu