Inima de mamă: Își obliga copiii să înghețe cerșind pe străzi

Doi copii, unul sase ani, iar celalalt de doi ani, erau exploatati de mama, care ii obliga sa cerseasca, pe strazile Bacaului, desi afara era foarte frig. Joi, specialistii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bacau au intervenit in regim de urgenta. “Cazul se afla in atentia mai multor institutii de specialitate, de la nivelul judetelor Neamt si Bacau – autoritatile locale din Buhusi, Moinesti, Comanesti, Asau -, intrucât minorii erau neglijati grav de catre mama, neglijenta alimentara, vestimentara, a igienei, medicala, educationala si emotionala, precum si explotati prin cersit”, arata Marian Vatamanescu, purtator de cuvânt in cadrul DGASPC. A fost dificil de interventit din cauza migrarii mamei si a celor doi copii prin diverse localitati din judetele Bacau si Neamt, unde apelau la mila publicului, femeia refuzând orice serviciu oferit de catre DGASPC, primarii si membrii familiei extinse. “In scopul respectarii interesului superior al copiilor, precum si a Hotarârii judecatoresti, minorii au fost preluati in regim de urgenta in sistemul de protectie, specialistii institutiei noastre beneficiind de sprijinul real si prompt al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau”, mai arata Marian Vatamanescu. 0 SHARES Share Tweet

