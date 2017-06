Top Story Ghimeş-Făget: Pompierii au căutat toată noaptea cele două persoane dispărute de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – este vorba despre doi localnici, soţ şi soţie, care au fost luaţi de viitură în timp ce traversau cu o căruţă pârâul din satul Răchitiş Zeci de pompieri, jandarmi şi poliţişti au fost mobilizaţi, azi-noapte, în comuna Ghimeş-Făget, după ce s-a sesizat dispariţia a două persoane, soţ şi soţie, el de 78 de ani şi ea de 70 de ani, din satul Răchitiş. Oamenii ar fi fost luaţi de viitură, în timp ce treceau cu o căruţă pârâul din localitate, al cărui nivel a crescut, ieri seară, foarte mult, în urma unor precipitaţii însemnate. Sătenii au alertat autorităţile după ce au găsit căruţa ruptă în albia pârâului şi calul mort undeva mai în aval. „Azi dimineaţă au venit acasă la Bolovăniş şi apoi s-au dus sus la stână la vaci, la Răchitiş. Eu eram plecat la Piatra Neamţ când am fost sunat să vin că s-a întâmplat treaba asta. Nu ştim nimic de ei, dar calul a fost găsit mort”, spunea Gheorghe Neagu, fiul celor dispăruţi. „Am căutat şi noi, dar ce să găsim că a plouat tare, apa este mare. S-a găsit jumătate de căruţă la deal, cealaltă jumătate mai la vale şi calul mort”, povestea un localnic. Salvatorii au început căutările de pe mal, imediat ce au ajuns în localitate, dar, fiind noapte, misiunea lor a fost mult îngreunată. Au rămas totuşi în zonă pentru monitorizarea cursului de apă. „O femeie şi un bărbat, care erau într-o căruţă, au fost surprinşi de viitură şi au fost declaraţi dispăruţi. S-au început căutările şi dacă nu reuşim să găsim cele două persoane o să le reluăm dimineaţă, pe lumină. Acum nu avem vizibilitate”, a declarat cpt. Ionuţ Hîncu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Autorităţile spun că în satul Răchitiş s-au înregistrat circa 30 l/mp. 1 of 6 UPDATE: Femeia a fost găsită decedată în această dimineaţă, pe râul Trotuş, mult în aval de locul în care a fost luată de ape. Bărbatul este căutat în continuare de forţele aflate la faţa locului. Sunt acolo în număr mare pompieri, jandarmi şi poliţişti. 3 SHARES Share Tweet

