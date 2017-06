Top Story Festivalul Pietrarilor a deschis seria evenimentelor estivale în Stațiunea Slănic Moldova de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter A doua ediție a Festivalului Pietrarilor de pe Valea Slănicului a deschis, sâmbătă, 24 iunie, seria evenimentelor speciale pregătite de primăria orașului stațiune Slănic Moldova pentru vara și începutul toamnei 2017. În parcul stațiunii, în zona chioșcului fanfarelor, meșterii pietrari expun inclusiv duminică, 25 iunie, produsele lor confecționate din piatra adusă chiar din carierele deschise în masivul Munților Nemirei. Sâmbătă, în zona festivalului erau expuse și două copii identice ale celebrei statui „Cumințenia Pământului” a lui Constantin Brâncuși, realizate de meșterul Dan Celmare, din Cireșoaia. „Festivalul – ne-a declarat primarul Gheorghe Baciu – este gândit ca un suport pentru breasla pietrarilor care la noi există de peste o sută de ani. Acum 120 – 130 de ani s-au construit aici Cazinoul și Hotelul Racoviță cu piatra din carierele slănicene. Meseria s-a transmis din tată în fiu și se practică și astăzi, de circa 40 – 50 de astfel de meșteri”. La inițiativa primarului, în Slănic Moldova este pregătită lansarea unei Asociații profesionale a pietrarilor, care va ajuta meșterii locului să poată accesa lucrări de mai mare amploare, nu doar livrarea de materiale de construcții căutate, ce-i drept, în toată țara. Festivalul înseamnă și un eveniment dedicat turiștilor din stațiune, care se vor delecta inclusiv cu ritmurile melodiilor interpretate, zilnic, toată vara, în chioșcul din parc de fanfarele din Cahul și Comrat (Republica Moldova). Programul fanfarelor este sâmbăta între orele 16,00 – 17,00, duminica 14,00 – 16,00, iar în cursul săptămânii de la 11,00 la 12,00 și de la 17,00 la 18,00. Festivalul pietrarilor va fi urmat, în perioada 28 iunie – 25 iulie, de tabăra de artă internațională „In Context”, în care vor fi prezenți inclusiv artiști din Brazilia. Pe 1 și 2 iulie va avea loc un pelerinaj la Mănăstirea Sf. Ștefan cel Mare de pe Dealul Bolovanu (ediția I), iar pe 8 iulie Maratonul „Legendele Nemirei”. Pe 20 iulie este Ziua orașului Slănic Moldova, de Sf. Ilie (Hramul bisericii ortodoxe), care va prilejui și sfințirea celor trei izvoare minerale care au reintrat în patrimoniul public, iar în perioada 4 – 6 august va avea loc „Picnic jazz la Slănic Moldova”, un festival dedicat iubitorilor acestui gen muzical.

Asupra unor astfel de evenimente vom reveni cu amănunte la timpul potrivit, iar despre Festivalul pietrarilor vom aduce detalii din viața meșterilor slăniceni și a autorului celor două statui în mărime naturală „Cumințenia Pământului".

