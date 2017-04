Actualitate Festivalul ouălor încondeiate la Ghimeș-Făget de Petru Done -

Comuna Ghimeș-Făget a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, chiar în ziua Floriilor, cea de a doua ediție a Concursului și expoziției de ouă încondeiate. La evenimentul organizat la magazinul de produse tradiționale Degustarium, din centrul comunei, au venit oaspeți din trei județe – Bacău, Harghita și Mureș. Îmbrăcați în costume populare specifice zonei Ghimeș, concurenții, tineri și vârstnici, au luat loc în cele trei ateliere de încondeiat ouă și au lucrat chiar în fața vizitatorilor minunate bijuterii specifice sărbătorii Paștelui: ouă încondeiate. „Acum doi-trei ani – am aflat de la organizatorul și sponsorul principal al concursului, Petru Pal, administratorul firmei Xilopal – la Școala maghiară din Ghimeș-Făget se organiza, înainte de Paști, activitate de încondeiere a ouălor. Acum continuăm în comună o astfel de activitate. Avem copii îmbrăcați în costume naționale care participă la acestea, iar ei deja stăpânesc arta încondeierii. Pentru ei nu e nimic nou și avem siguranța că vor duce mai departe această tradiție”. Despre modul în care lucrează încondeietorii ne-a vorbit Antal Viorica, pensionară, fostă salariată la CFR și una dintre animatoarele culturii tradiționale din zona Ghimeș. „Motivele folosite de încondeietori – am aflat – sunt motive geometrice. Meșterii se adună, de obicei, în grupuri și lucrează. Condeiul folosit de ei este confecționat chiar de un meșter din comună, Sarig Miklos. Încondeietorii folosesc ceară de albine, pe care scriu motivele populare. Oul se pune, apoi, în vopsea roșie, după care, încălzit ușor se șterge ceara de pe el. La Ghimeș, desenele se fac pe fond roșu. Motivele reprezintă, de regulă, trandafiri, brâie etc.”. Organizatorii au acordat concurenților două categorii de premii. O parte au fost premii de popularitate, în urma voturilor exprimate de vizitatorii expoziției în care erau expuse nenumărate modele de ouă încondeiate, iar o altă parte au fost premii acordate de specialiștii etnografi. Au primit premii de popularitate Etelka Antal (premiul1), Viorica Sorodok (locul al doilea) și Antal Terez (locul al treilea). În schimb, Julianna Tanko Fitu s-a clasat pe primul loc după jurizarea specialiștilor, Terez Antal pe locul al doilea, iar Erzsebet Antal pe locul al treilea. 1 of 4 „Încondeierea ouălor, la Ghimeș, diferă de ceea ce se practică în celelalte zone ale țării, prin tehnică și modele. Diferențe care se regăsesc și în alte activități, nu doar în arta încondeierii ouălor. Însă, la încondeiere sunt elemente comune între zone. Această artă este strâns legată de mitologia populară, deci simbolurile răului sunt la fel, pentru că răul e rău peste tot. Cum și Dumnezeu e același peste tot, iar Iisus a înviat pentru toți. La fel, natura are cam aceleași elemente și semnificații peste tot. Însă există unele diferențe între sufletul românesc și cel maghiar, ceea ce se vede și în motivele încondeierii ouălor. În anumite regiuni, de exemplu în Bucovina, sunt prezente tot mai mult motivele huțule, străvechi, plăcute și preluate și în alte zone din țară, precum Brașov, Întorsura Buzăului.”

Kakas Zoltán, etnograf