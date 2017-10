Săptămâna trecută, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău a ajuns un TIR încărcat cu echipamente medicale, care au intrat în dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe (ATI) şi a Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI). Acestea au fost furnizate de Ministerul Sănătăţii şi achiziţionate prin Programul Reforma Sectorului Sanitar finanţat prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), licitaţia pentru cumpărarea acestora fiind una internaţională. Joi, SJU Bacău a primit 12 tărgi hidraulice de transport pacienţi, care permit ca bolnavul ce nu poate fi mutat să rămână pe targă pentru continuarea investigaţiilor în UPU, dintre care una pentru persoanele supraponderale, 8 scaune tot pentru transportul pacienţilor şi cărucioare pentru instrumente şi medicamente. Acestea le vor înlocui pe cele existente în UPU din 2007 şi care se apropiau de termenul de casare. Până la sfârşitul acestui an, spitalul trebuie să mai primească aparatură, necesară serviciului de urgenţă. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.