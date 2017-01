Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Bacău are un nou director medical, în persoana dr. Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog. Asta după ce, zilele acestea, s-a încheiat mandatul dr. Aurelia Țaga, care a ocupat această funcție în ultimii patru ani. Spitalul Județean de Urgență Bacău are un nou director medical: dr. Ioana Raluca Dinu, medic primar pneumolog, care de patru ani lucrează în această unitate. „Este o funcție care pentru mine este o mare provocare. Principalul meu obiectiv este să îmbunătățesc relația medic – pacient. Pe de altă parte, mi-am stabilit ca strategie atragerea de noi medici spre Spitalul Județean de Urgență Bacău, în special acolo unde este deficit de personal”, a declarat dr. Dinu. Cele mai mari probleme sunt la Unitatea de Primiri Urgențe, atât la adulți, cât și la copii, unde în prezent sunt doar 6 doctori, pe fiecare specialitate, pe fiecare circuit. „O să iau legătura personal cu diferite centre universitare din țară, cu diferite clinici, din București, din Iași, pentru a ne face cunoscuți. Sunt convinsă că mulți nu ne cunosc, nu ne știu, voi vorbi cu medicii rezidenți, cu profesorii universitari, pentru a le prezenta oferta noastră medicală. Voi continua obiectivele medicale pe care le-am preluat de la doamna doctor Aurelia Țaga, fostul director medical, care acum a revenit pe funcția de medic șef la Secția de Recuperare Pediatrică”, a mai spus noul director medical al SJU Bacău. Angajări la pachet: contract de muncă și locuință de serviciu Și pentru că tot s-a vorbit de angajări în spitalul băcăuan și de atragerea de noi cadre medicale, managerul Adrian Popa a prezentat o altă noutate: orice medic care va veni în Spitalul Județean va semna contractul de muncă la pachet, acolo unde este nevoie, cu o locuință de serviciu, situată într-un bloc din cartierul Tache (așa-numitul bloc al medicilor preluat în administrare de Spitalul Județean, până la finalizarea Spitalului Municipal, care încă este în șantier). Numai la Urgențe este un deficit de 9 medici, dar ar mai fi nevoie de doctori și la Oncologie, și la Radiologie, și pe Anestezie și Terapie Intensivă sau chiar la Diabet. Și salariile sunt atractive, mai ales pentru că SJU Bacău este cotat ca o clinică universitară, din acest punct de vedere. Proiecte pe 2017: continuarea investițiilor și achiziționarea unui mamograf „Ne propunem ca și în acest an, pe lângă investițiile care sunt în derulare și pe care le vom finaliza, respectiv Ambulatoriul de Specialitate Copii și Compartimentul de Primiri Urgențe de la Pediatrie, să mai continuăm cu altele, respectiv crearea unui spațiu mai generos unde să fie mutată Secția de Oncologie, unde în prezent se lucrează în condiții improprii, să achiziționăm aparatură nouă, ecografe, electrocardiografe, pentru monitorizarea zilnică a pacienților, și chiar și un mamograf”, a declarat managerul spitalului, Adrian Popa. Numai anul trecut, de la ordonatorul principal de credite, respectiv Consiliul Județean Bacău, s-au făcut investiții de peste 10 milioane de lei, la care se adaugă achiziția RMN-ului, de 1 milion de euro (cu bani de la Ministerul Sănătății) – ce funcționează de două luni, până acum fiind deja investigați cu acest aparat peste 100 de pacienți – și investiția de 6,5 milioane de euro (de la Compania Națională de Investiții), în Secția de Radioterapie, cea mai modernă din țară, care este gata și va fi inaugurată cât de curând, după ce se va primi autorizarea de la CNCAN – Compania Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. În prezent, conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău este formată din: Adrian Popa – manager, dr. Ioana Raluca Dinu – director medical și asist. Geanina Pricopi – director de îngrijiri. „Avem un spital cu foarte multe dotări, cu medici foarte buni, dar și cu o adresabilitate foarte mare. Este un spital în care se salvează vieți și în care se muncește foarte mult. Trebuie să ne deschidem mai mult și să ne facem cunoscută activitatea”

