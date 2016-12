Actualitate De Crăciun, sărbătorim acasă, dar și… în deplasare de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sărbătorile cu miros de brad și clinchet de clopoței sunt atât de aproape! Din orașul nostru, amenajat cu ghirlande și beculețe colorate lipsește doar neaua. Atmosfera caldă, pregătirile frenetice, bucuria cadourilor, toate ne transpun parcă într-o altă lume. E sărbătoare și vacanță. Și cu toții parcă prindem chef de ducă. În anul acesta, de Crăciun, majoritatea băcăuanilor au ales, așa cum e tradiția, să petreacă acasă cu familia. În jurul meselor îmbelșugate de piftii, salate de boeuf, sarmale, cârnați și alte bunătăți de-ți lasă gura apă, stropite cu băuturi bahice alese pe gustul fiecăruia. Colindătorii sunt așteptați și ei cu drag, pentru ca uralele lor să aducă energii pozitive caselor cărora le trec pragul. Este tabloul feeric și liniștit în care ne dorim cu toții să ne petrecem Crăciunul. Hai – hui prin Europa Sunt însă și băcăuani care au ales să petreacă marea sărbătoare a Nașterii Domnului ceva mai departe de casă. Dacă o parte dintre aceștia și-au ales destinații montane din apropiere, cum ar fi Slănic-Moldova sau Poiana Sărată („e mai fain așa, ieșim cu prietenii în drumeții, poate prindem și ceva zăpadă”, după cum ne-a spus Magda, o tânără din Onești), la Vatra Dornei sau Poiana Brașov, sunt și unii care au ales să meargă în Austria, de exemplu. „Eu lucrez între Crăciun și Revelion, așa ca mi-am început deja Sărbatorile prin Europa. Mi-am luat iubita de mână, am urcat în mașină și am stabilit un traseu destul de obositor pentru șase zile: Budapesta, Praga, Viena, puțin prin Germania, pe la Nürnberg și München. Vrem să vizităm în mod special târgurile de Crăciun, să mâncăm cârnați și să bem vin fiert. În străinătate simți altfel aceste sărbatori. Și mai e ceva… fugi de acasă!”, ne-a spus si Cristi Miron, un băcauan care marți seara a luat calea Vestului. De Revelion… la soare De cealaltă parte, peste o săptămână, vom sărbători și marea noapte dintre ani. Pentru petrecerile de Revelion, pe lângă cele organizate acasă sau la diverse restaurante, băcăuanii preferă și pentru acest prilej, după cum ne-au prezentat operatorii de turism, stațiunile montane din țară sau din zona Austria-Elveția-Italia. Sunt însă și băcăuani care și-au rezervat din timp sejururi pe alt tip destinații, cum ar fi Barcelona sau Dublin, Malta sau Cipru, unii chiar și-au programat să întâmpine noul an pe plajele din Mexic. Câteva sfaturi dacă decideți să plecați în străinătate: – nu uitați de cardul de sănatate sau încheiați-vă din timp o asigurare medicală;

– dacă ați decis să călatoriți cu mașina, atenție!, la fiecare frontieră trebuie să cumpărați vinieta pentru țara respectivă (dacă nu respectați această prevedere, riscați o amendă de cel puțin 100 de euro);

– în Germania, utilizarea detectoarelor radar sau a aparatelor antiradar constituie contravenție; tot aici antibioticele nu se eliberează decât pe bază de rețetă (în Bulgaria, dacă luați cu voi medicamente, aveți grijă să le păstrați și ambalajele, altfel vi le confiscă la vamă);

– dacă ajungeți prin Elveția, anvelopele de iarnă sunt obligatorii, dar în Franța, nu;

– în Italia, pe autostrăzi, amenzile nu se pot plăti cu cardul, iar dacă nu puteți plăti cash riscați să vi se pună sechestru administrativ pe mașină. Roxana Neagu

Florin Ștefănescu 14 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.