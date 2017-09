Contrasens Cât de puternic afectează pirateria drepturile intelectuale? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De ani de zile ni se spune că pirateria este un obicei prost, care afectează peste măsură industria de divertisment, cu efecte financiare asupra deţinătorilor drepturilor intelectuale. Din când în când, însă, se ridică unele voci care contestă aceste afirmaţii şi susţin că piratarea nu afectează atât de mult industria, că, urmărind un film piratat sau audiind o piesă downloadată ilegal, un utilizator va fi tentat, ulterior, să cumpere DVD-ul sau CD-ul. În ianuarie 2014, Comisia Europeană a vrut să vadă care este adevărul şi a plătit 360.000 de euro unei firme pentru a realiza un studiu în această problemă. Raportul de 300 de pagini a fost gata în mai 2015 dar nu a fost niciodată prezentat publicului, fiind îngropat în arhive. De acolo l-a recuperat Julia Reda, europarlamentar german din partea Partidului Piraţilor, care a tras concluzia că raportul a fost ascuns deoarece prezenta concluzii defavorabile viziunii industriei şi anume că nu există dovezi care să susţină că pirateria online afectează vânzările. Ce spune studiul? Că proporţia persoanelor care au descărcat ilegal dar sunt dispuse să plătească preţul de piaţă, este mai mică pentru filme şi seriale TV şi mai mare pentru cărţi. O altă concluzie a fost că dacă filmul nu ar fi fost disponibil pentru download ilegal, majoritatea utilizatorilor tot nu ar fi mers să-l vadă pe site-urile legale din cauza preţurilor considerate prea mari. De fapt, preţul pare să fie o problemă majoră în domeniu; au fost identificate pragurile financiare psihologice ale consumatorilor. Asfel, preţul mediu al unei cărţi electronice ar trebui să fie 15,80 euro; peste acest preţ majoritatea utilizatorilor declarând că preferă să pirateze cartea. Pentru o melodie, preţul acceptat este de 90 de eurocenţi, pentru un film – 6,90 euro iar pentru un joc – 8,40 euro. „În ansamblu, preţul este un factor care ajută la explicarea pirateriei filmelor şi a serialelor TV, dar nu ajută la explicarea pirateriei muzicii, a cărţilor electronice şi a jocurilor” – se spune în finalul concluziilor. În momentul de faţă se dezbate propunerea ca furnizorii de servicii de găzduire web să instaleze anumite filtre care să prevină încărcarea pe site-uri a materialelor aflate sub incidenţa drepturilor de autor. „Comisia susţine că această măsură este necesară pentru a aborda «diferenţa de valoare», o presupusă deplasare a valorii de la servicii de streaming cu licenţă la servicii de găzduire precum YouTube, care găzduiesc un amestec de conţinut licenţiat şi fără licenţă. Pentru a discuta în mod corespunzător astfel de propuneri de amploare, trebuie să avem în mod clar acces la toate dovezile disponibile cu privire la faptul dacă o astfel de deplasare are de fapt loc în practică” – susţine Julia Redă. Or, studiul îngropat în arhive de către Comisie ar fi trebuit să ofere date care să ajute la luarea unei decizii în această dezbatere, dar solicitarea depusă de europarlamentarul german pentru a obţine o copie a acestuia a fost trecută cu vederea de două ori de reprezentanţii autorităţilor. 0 SHARES Share Tweet

