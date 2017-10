Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a publicat, la sfârşitul săptămânii trecute, situaţia actualizată a epidemiei de rujeolă şi potrivit acesteia, în perioada 2 – 6 octombrie, la nivelul judeţului Bacău, s-au confirmat încă două cazuri de rujeolă, numărul total ajungând acum la 21, iar la nivel naţional sunt în total 9.539 de cazuri, din care 34 de decese. Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău monitorizează cazurile de îmbolnăvire care apar în judeţ, o creştere a morbidităţii fiind observată încă de la finele lunii iunie. Toate persoanele care au primit diagnosticul de rujeolă au fost izolate în Secţiile de Boli Infecţioase Copii sau Adulţi ale Spitalului Judeţean Bacău şi s-a luat măsura vaccinării contacţilor, acolo unde s-a impus acest lucru. Rujeola sau pojarul este o boală infecţioasă foarte contagioasă, simptomele de început putând fi confundate cu o răceală obişnuită (secreţii nazale, tuse şi febră). În următoarele zile apar pe piele pete roşii şi în unele cazuri complicaţii. Se poate ajunge la, pneumonie, infecţii ale urechii, diaree severă cu deshidratare, orbire, encefalită şi chiar la deces. La ultima raportare, DSP Bacău anunţa o rată de vaccinarea ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) de 88,64% în mediul urban şi de 86,52% în rural. 0 SHARES Share Tweet loading...

