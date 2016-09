Aeroportul Bacau va primi finantare nerambursabila

– Guvernul a aprobat Master Planul de transport care va asigura finantare din fonduri europene pentru lucrarile de la Aeroportul Bacau

Stadiul lucrarilor de modernizare a Aeroportului International “George Enescu” si finantarea acestei investitii au facut obiectul unei conferinte de presa sustinuta, ieri, la Centrul de Afaceri si Expozitii, de Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Dragos Benea, presedintele PSD Bacau, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacau, si Lucian Sova, parlamentar PSD.

“Aceasta este echipa, in format restrâns, care urmareste indeaproape derularea executiei acestui proiect important pentru judetul Bacau”, a explicat Sorin Brasoveanu. Important este ca miercuri, in sedinta de Guvern, a fost aprobat Master Planul General de Transport, in care sunt prinsi bani pentru modernizarea Aeroportului si pentru pista. “Pâna la sfârsitul acestui an va fi lansata si licitatia pentru realizarea pistei”, a precizat Sorin Brasoveanu. Prin urmare, modernizarea Aeroportului se va realiza din fonduri europene.

“Ne-am batut si ne vom bate”

“Eu vreau sa felicit Guvernul Ciolos pentru aceasta abordare, a declarat Dragos Benea. O decizie, fie ea, poate, imperfecta, fie si luata mai târziu este mai buna decât orice tergiversare. Si ii felicit si pentru ca au adoptat-o prin hotarâre de guvern si nu a mai intrat in Parlament pentru ca intrarea in Parlament ar fi presupus o intârziere de inca 5-6-7 luni in care, mai ales ca e campanie electorala, fiecare judet ar fi incercat sa-si clameze obiectivele.

Eu cred ca au ales calea cea mai eficienta pentru a incepe odata si odata implementarea Master Planului de Transport.” Exista vesti bune, dar exista si vesti proaste legate de Master Plan, a precizat presedintele PSD: “Vestea buna e ca, intr-adevar, Aeroportul Bacau are o valoare eligibila de finantare de 66 de milioane de euro fara TVA sau 80 de milioane de euro cu TVA. Asta inseamna lucrari care se afla in derulare si care speram sa se termine in aprilie 2017, conform graficului, si aceasta pista, care va fi scoasa licitatie pâna la finalul acestui an. De asemenea, exista si un capitol de finantare pentru terminalul internodal, dar aici Primaria Bacau si CJ trebuie sa colaboreze pentru ca terminalul internodal inseamna conectarea Aeroportului cu gara, autogara si alte puncte de contact la nivelul municipiului.”

Vestea mai putin buna vizeaza intreaga Regiune Nord-Est. “O conectare de tip autostrada a Moldovei cu Transilvania nu va fi functionala mai devreme de 2025. Termenul de finalizare pentru autostrada Ungheni-Tg. Mures este 2026 si pentru Bacau-Brasov, tot 2026”, afirma presedintele PSD. Asta in ciuda faptului ca autostrada Bacau-Brasov ar costa sub 2 miliarde de euro, fiind cea mai ieftina, cea mai usor de proiectat, cea mai usor de construit.

“Din pacate, nici Guvernul Ciolos nu a prioritizat varianta cea mai ieftina si mai rapida, a adaugat Dragos Benea. E important sa facem aceasta analiza pe Master Plan pentru ca trei din cei patru care suntem aici am luptat si ne respectam o foaie de parcurs care cuprinde si centura ocolitoare, si Aeroportul Bacau, si autostrada. Ne-am batut si ne vom bate in continuare.” Singuri, din pacate. El si-a amintit ca la dezbaterea organizata, la Iasi, de Guvernul Ciolos pe tema investitiilor in infrastructura, Bacaul a fost reprezentat doar de liderii PSD.

Primaria nu a facut niciun studiu

S-a discutat si despre reabilitarea strazii Aeroportului, investitie pe care Dragos Benea a solicitat-o fostilor edili in mai multe rânduri. Cosmin Necula, actualul primar al Bacaului, a dat asigurari ca va colabora cu CJ, mai ales ca municipiul Bacau va fi principalul beneficiar al Aeroportului: “Suntem gata sa intram intr-un parteneriat pentru dezvoltarea Aeroportului, realizarea terminalului internodal si tot ceea ce tine de dezvoltarea acestei zone.”

Inainte de rectificarea bugetara, Necula a solicitat Directiei de Drumuri date privind stadiul acestei investitii, având in vedere ca fosta administratie a dat asigurari strada se va face. Ce a aflat? Ca obiectivul e prins in planul de investitii, i s-au alocat 45.000 de lei pentru studii, proiect tehnic, expertize, dar nu s-a facut niciun studiu. “Nu exista niciun document, nici macar o conceptie, o gândire.

Pe data de 31 august am alocat 70.000 de lei, suma necesara pentru efectuarea tuturor studiilor tehnice si pentru inceputul lucrarilor. Este un obiectiv care se va intinde pe doi ani, adica pe acest final de an si pe parcursul anului viitor. Eu sper ca pâna in decembrie sa avem scoasa la licitatie aceasta strada.” Refacerea strazii Aeroportului presupune asfaltarea, marirea numarului de benzi, modificarea zonei de iluminat, canalizare, sistem pluvial.

“Din punct de vedere al proiectarii nu este o lucrare grea. Singura necesitate ar fi fost un decident politic care sa considere ca este oportun si necesar ca aceasta strada, care e poarta de intrare in Bacau si face legatura cu Europa, sa fie reabilitata, nu la standarde europene, ci la un nivel de bun simt, iar nu lasata in paragina”, a declarat Cosmin Necula. Strada Aeroportului putea fi reabilitata de acum 5-6 ani, dar nu s-a vrut, a afirmat Dragos Benea. “S-a intâmplat ce s-a intâmplat cu rezerva de apa a Bacaului. S-au prins bani in buget, iar dupa aceea nu s-a inceput nicio procedura.”

Fosta administratie, primari sau viceprimari, au recunoscut ca investitia e necesara si au promis ca se va face. De ce, totusi, nu s-a facut? “Nu a fost modernizata aceasta strada din cauza ca Aeroportul era investitia Consiliului Judetean. Eu as fi procedat altfel, as fi facut strada si apoi as fi cerut sa fie modernizat Aeroportul”, a mai spus presedintele PSD.

In final, tema autostrazii Bacau-Brasov revenind in discutie, Sorin Brasoveanu a criticat lipsa de unitate a parlamentarilor din Moldova. Sanse mai exista, a dat de inteles deputatul Lucian Sova, care a explicat ca Master Planul de Transport nu trebuie privit ca un tablou si ca, in functie de ritmul in care sunt executate anumite investitii, autostrada Bacau-Brasov ar putea sa fie prioritizata.

„Va informam ca lucrarile legate de aceasta investitie – terminalul de pasageri, turnul de control si anexa administrativa, uzina electrica, centrala, garajul, rezervorul si celelalte – sunt realizate acum in procent de 45-47 la suta. Urmeaza ca in jurul datei de 20 octombrie sa facem o vizita pe santier.”

Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau