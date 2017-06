Multimedia Adrenalină cu glonțul pe țeava puștii de Ramona Ionescu -

– jurnaliștii băcăuani au participat la prima ediție a Cupei presei la tir, organizată de Batalionul 630 parașutiști "Smaranda Brăescu" – evenimentul organizat de "Ziua parașutiștilor" a reunit jurnaliști băcăuani, invitați și sponsori, iar locul de întâlnire a fost poligonul de tragere Gârleni Prima ediție a Cupei presei la tir organizată de Batalionul 630 parașutiști "Smaranda Brăescu" a întrecut așteptările participanților. Pe 10 iunie 2017, parașutiștii aniversează 76 de ani de la înființarea primei subunități de parașutiști în Armata României, iar tragerea din poligonul Gârleni a fost o prefață a acestei sărbători. Ziua a debutat cum nu se putea mai "cazon", deplasarea de la unitatea militară către Poligonul de tragere Gârleni făcându-se cu un camion militar. Transportul surpriză a fost primit cum nu se poate mai bine de ziariști, nelipsind glumele specifice, claxoanele șoferilor care formau coadă în spatele camionului și senzațiile tari date de gropile din asfalt, de turațiile zgomotoase ale bătrânului motor și nu în ultimul rând, de urcatul și coborâtul din acest mijloc de transport. Ajunși teferi la destinație, participanții au fost întâmpinați de col.dr. Doru-Constantin Tocilă, cdt. Batalionului 630 parașutiști "Smaranda Brăescu". A urmat instructajul, s-a semnat protecția muncii, s-au prezentat armele din dotarea parașutiștilor și modul de operare, după care s-a pornit către zona de tragere. Aici, participanții au asistat la un exercițiu demonstrativ marca forțelor pentru operații speciale. Țintași de elită Sub deviza "Safety first" (n.r. "Siguranța în primul rând") participanții au fost echipați pentru tragere cu veste antiglonț și cască de protecție, după care au început şedinţele de tragere cu armament uşor de infanterie compatibil NATO. S-a tras la ținte cu 10 cartușe, calibrul 5,56 mm, de la o distanță de 30 de metri. Țintele au fost montate de instructori în prezența concurenților, iar aceștia din urmă au avut posibilitatea să le păstreze drept amintire, având dovada reușitei sau a nereușitei. La prima vedere, să tragi de la 30 de metri, din poziția culcat, poate părea o nimica toată, însă, echipamentul a fost cel mai mare dușman al concurenților. Vesta grea era incomodă, iar casca de protecție îți cădea adesea peste ochi, obturându-ți vederea. Concentrarea a fost maximă, iar consumul pe măsură. Solicitarea a fost atât de mare încât după câte o ședință de tragere îți puteai stoarce ușor tricoul de pe tine. Concurenții au fost echipați întocmai ca militarii aflați în misiune, tocmai pentru ca ziariștii să poată reda fidel din experiența acestora. S-au punctat doar tragerile cu HK, însă, în afara concursului, participanții au avut posibilitatea să tragă și cu M24 Sniper sau cu pistolul mitralieră. În concurs, majoritatea ziariștilor au avut rezultate lăudabile, însă, câștigători au fost desemnați: Daniel Benchea (locul I), Dumitru Iacob (locul II) și Daniel Moldovan (locul III). Premiul special a ajuns la Marius Curucli, fost parașutist, care s-a duelat pentru locul III cu Daniel Moldovan. În rest, toată lumea a primit diplome de participare și felicitări la scenă deschisă. 1 of 13 Cu zâmbetul pe buze, transpirați, cu pulsul accelerat și cu mulțumirea unei zile reușite, participanții s-au îndreptat spre cortul montat pentru a-i feri de ploaia care s-a pornit chiar la finalul competiției. O altă surpriză pregătită de organizatori a fost o porție de mâncare cazonă, deja celebra fasole cu cârnați.