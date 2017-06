Top Story 90 de copii au ajuns la Urgenţe cu traumatisme într-o săptămână de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – cei mai mulţi s-au rănit la joacă, dar au fost şi victime ale accidentelor rutiere, produse tocmai din vina lor În ultima săptămână, medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe Pediatrie, din cadrul Spitalului Judeţean Bacău, au acordat îngrijiri unui număr mare de copii, care au fost aduşi la camera de gardă cu traumatisme. „S-au prezentat aproximativ 90 de copii cu traumatisme suferite în urma unor căderi accidentale de pe bicicletă sau de la înălţime.

În unele cazuri, traumatismele au fost severe şi au avut nevoie de intervenţii chirurgicale. Cei mai mulţi au fost copii de şcoală, cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani”, a explicat dr. Irina Lăcătuş, medic în cadrul UPU Pediatrie – Spitalul Judeţean Bacău. Pacienţii au fost atât din mediul rural, cât şi din urban, fiind aduşi copii şi din Oneşti sau Moineşti. Dintre cei de la oraş au fost destui şi cei care s-au rănit după ce au căzut de pe pennyboard, situaţia fiind total diferită când vine vorba de pacienţii aduşi din comune. Un băiat de 11 ani, dintr-o localitate din judeţ, a ajuns la spital după ce a căzut de pe cal, iar altul s-a rănit la mână după ce s-a înţepat într-o furcă, în timp ce se juca prin curte. Nu au lipsit nici victimele accidentelor rutiere şi pentru că majoritatea evenimentelor s-au produs din cauza nerespectării regulile rutiere, medicii le recomandă părinţilor „să nu-i lase pe copii nesupravegheaţi. În această perioadă au fost mulţi pacienţi răniţi în accidente rutiere şi unii dintre ei pentru că au traversat prin loc nepermis”, a mai spus dr. Lăcătuş. Cei care au avut noroc şi au scăpat cu leziuni uşoare au fost imobilizaţi prin ghips şi au putut pleca acasă cu recomandări din partea medicilor. 0 SHARES Share Tweet

