Volei printre copaci. Fără fileu, fără scor și fără posturi fixe. Dar cu multă, foarte multă pasiune. Și cu un program bătut în cuie: zilnic, de luni și până vineri, în jurul prânzului. În vremea pandemiei, micuțele-mari voleibaliste de la CS Sport Land Bacău au fost nevoite să abandoneze sala de antrenament. Nu însă și antrenamentele. Astfel, după perioada de izolare cu ședințe de pregătire on-line și după cea cu antrenamente pe terenurile din zona stadionului „Municipal”, antrenoarea Crina Bălțatu a găsit o nouă locație pentru elevele sale: Parcul „Cancicov”.

„Ne antrenăm aici de două săptămâni. Pun foarte mult preț pe pregătirea individuală. O situez chiar înaintea rezultatelor la nivel de echipă. Iar tehnica se poate șlefui foarte bine atunci când lucrezi- mai mult de nevoie decât de voie- cu mingea la copaci”. Fosta jucătoare a Științei are obiective clare: „Îmi doresc ca aceste fete să ajung sus. În patru-cinci ani vreau să dau jucătoare la Divizia A1”.

Deocamdată, Crina Bălțatu și CS Sport Land au dat o semifinalistă în Campionatul Național de Speranțe. Plus trei jucătoare intrate în circuitul loturilor naționale: Georgiana Mitrea, Maia Blănaru și Athena Savin. Dacă este adevărat că așchia nu sare departe de trunchi, atunci și elevele Crinei nu puteau fi altfel decât antrenoarea lor: hotărâte, pasionate, cu ideile limpezi. La 16 ani, Delia Ghinea este o „secundă” la… pătrat. Adică și trăgătoare secundă, dar și antrenoare secundă.

„Practic voleiul de șase ani, de când doamna profesoară a înființat Asociația. Faptul că am și atribuțiuni de antrenoare secundă mă responsabilizează și, în același timp, mă bucură. Îmi place să vorbesc cu copii, în general, și să am grijă de fetele mai mici. Aici suntem ca într-o familie”, spune Delia, iar antrenoarea principală întărește: „Eu pun un accent hotărât pe pregătirea școlară, iar fetele se ajută mult între ele și cu temele”. Elevă la CN Ferdinand I, Delia Ghinea o are ca jucătoare preferată pe Cristina Cazacu de la Știința și își dorește un viitor profesional în lumea sportului: „Probabil că voi urma Institutul de Educație Fizică și Sport”.

De la o viitoare profesoară la un viitor medic ginecolog. „Probabil viitor ginecolog, dar sigur medic. Medicina e o pasiune veche. Voleiul, în schimb, e una de dată mai recentă”, zâmbește Ioana Popescu. În vârstă de 14 ani, Ioana a descoperit voleiul în urmă cu doar un an, la orele de educație fizică de la Școala 10. Dar n-a pierdut deloc timpul: „Mi-am convins părinții să mă dea la volei și…iată-mă aici! Voleiul mă relaxează foarte mult”. Ioana se caracterizează drept o persoană organizată, iar voleiul ajutat-o în această privință. E suficient să o auzi cum vorbește despre jocul centrilor pe care-l studiază la meciurile Științei:

„Ce văd acolo, încerc să aplic și eu. Fiind dreptace, am descoperit că e de preferat să atac în zona 1, acolo unde, de regulă, apărarea adversă e mai slabă”. Poliția e cu noi și aici, în Parcul Cancicov. Și o are ca reprezentantă pe Denisa Stan. „Ei bine, da, îmi doresc să mă fac polițistă”, mărturisește ridicătoarea în vârstă de 13 ani a Sport Land-ului, care practică voleiul de patru ani și care o are ca model pe Denisa Rogojinaru: „Nu neapărat pentru că o cheamă Denisa, ca și pe mine, ci pentru că e un lider de echipă. Îmi pare rău că nu va mai juca la Știința”.

Și dacă ridicătoarea Denisa Stan o preferă pe universalul Denisa Rogojinaru, ni se pare normal ca „secunda” Georgiana Mitrea să aibă ochi doar pentru centrul Georgiana Faleș. ”Îmi place cum atacă și cum se apără Georgiana Faleș”, explică Gia Mitrea, care, la doar 12 ani, are deja cinci ani de volei în spate: „Iubesc acest sport, iar bucuria calificării la turneul semifinal de Speranțe nu a fost egalată decât de…tristețea faptului că, din cauza pandemiei, nu am mai putut să ne batem pentru o medalie”. Chiar și fără medalii la gât, micuțele-mari voleibaliste de la CS Sport Land sunt adevărate campioane. E suficient să le asculți și să le vezi cum se pregătesc printre copaci, în vremurile pandemiei. Azi sunt la Sport Land, în…Parc Land, dar ca mâine le vezi la Știința. În Divizia A1.

„Această perioadă de pandemie a sudat și mai mult legătura dintre fete”

Crina Bălțatu, antrenoare CS Sport Land Bacău