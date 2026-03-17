Veteran de război din Bacău, sărbătorit la 105 ani: Neculai Scorțaru, omagiat la Ardeoani

Veteranul de război lt. col. (rtr) Neculai Scorțaru a fost sărbătorit, la împlinirea vârstei de 105 ani, în comuna băcăuană Ardeoani, în cadrul unui eveniment organizat în familie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale și al autorităților locale.

La aniversare au participat reprezentanți ai structurilor militare și ai unor organizații de veterani și de cult al eroilor, între care generalul de flotilă aeriană (rtr) dr. Vasile Florea, președintele Filialei „Eremia Grigorescu” Bacău a Asociației Naționale a Veteranilor de Război, precum și oficiali ai administrației locale, conduși de primarul Victor Diaconu.

Sărbătoritul a primit o Diplomă aniversară din partea ministrului Apărării Naționale, plachete și medalii, inclusiv „Crucea comemorativă a celui de-Al Doilea Război Mondial”, un drapel tricolor și alte simboluri onorifice. Familia a pregătit un tort aniversar inedit, sub forma unei cărți, intitulat „Cartea Vieții – Capitolul 105. Va urma…”.

Vizibil emoționat, dar într-o stare remarcabilă, Neculai Scorțaru le-a mulțumit oaspeților: „Mulțumirile noastre sunt atât de multe încât nu le putem număra. Am fost multă vreme străin și călător pe acest pământ, să-l apăr și să pun la punct lucrurile care trebuiau puse.”

Născut la 16 martie 1921, în prezent locuitor al satului Leontinești (comuna Ardeoani), Neculai Scorțaru a luptat pe front începând cu 19 martie 1944, în cadrul Regimentului 16 Infanterie, fiind lăsat la vatră la 9 mai 1945. În 1995, a fost decorat prin decret prezidențial pentru participarea la cel de-Al Doilea Război Mondial.

După război, a lucrat ca funcționar și contabil și a fost pasionat de apicultură. Are cinci copii, precum și numeroși nepoți și strănepoți.

Reprezentanții instituțiilor prezente au subliniat importanța păstrării memoriei veteranilor, considerați repere morale și istorice. „Un veteran de război este un soldat îmbrăcat în veșminte prețioase care-l onorează: patriotismul, credința și educația”, a declarat gen. (rtr) Vasile Florea, exprimând totodată angajamentul de a-l celebra anual pe sărbătorit.

Autoritățile locale au transmis urări de sănătate și longevitate, iar participanții au evidențiat caracterul rar al unei astfel de aniversări, în condițiile în care foarte puțini veterani români depășesc pragul de 100 de ani.

Neculai Scorțaru face parte din ultima generație de veterani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, martori direcți ai unor momente definitorii pentru istoria secolului XX.