A venit cu taxiul de la Oneşti la Bacău, dar ar fi refuzat să plătească. Taximetrista l-a dat pe mâna poliţiştilor de Geta Panaite Miercuri dimineaţă, în jurul orei 5.30, agenţii de la Poliţia Locală Bacău, care patrulau prin centrul oraşului, au fost sesizaţi de o taximetristă, în vârstă de 57 de ani, din Oneşti, că un client, pe care l-a adus la Bacău ar fi refuzat să-i plătească contravaloarea cursei. „Poliţiştii locali au intervenit şi au depistat persoana în cauză. La solicitarea venită din partea poliţiştilor de a se legitima, acesta a devenit violent atât fizic cât şi verbal, fiind necesară imobilizarea şi conducerea la sediul instituţiei", spune Florin Podoleanu, purtător de cuvânt la Poliţia Locală Bacău. Tânărul de 35 de ani, din Bacău, a fost sancţionat cu 500 de lei la Legea 61/1991, pentru proferare de injurii şi ameninţări în locuri publice.

