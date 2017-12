Pompierii de la Detaşamentul Oneşti s-au deplasat, miercuri dimineaţă, în satul Căiuţi, din comuna Căiuţi, pentru lichidarea unui incendiu iscat la locuinţa unui bărbat de 39 de ani, dar, pe unele porţiuni, drumul până acolo a fost destul de greu de parcurs de autospecialele pline cu apă. Focul a cuprins acoperişul şi s-a extins destul de repede, se pare din cauza cantităţii mari de haine depozitate în podul casei. Pompierii au stins incendiul, în urma căruia au ars circa 50 de mp din acoperişul imobilului şi lucrurile din pod, şi s-au degradat pereţii şi bunurile din interior, cauza probabilă fiind efectul termic al unui coş sau burlan de fum neportejat faţă de materialele combustibile. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.