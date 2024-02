Vasile Agop – un nou mandat la conducerea Uniunii Armenilor din Bacău

Membrii Sucursalei Bacău a Uniunii Armenilor din România (UAR) au reînnoit mandatul de președinte al lui Vasile Agop și a confirmat componența echipei de conducere a asociației, în Adunarea Generală de Dare de Seamă și Alegeri care a avut loc sâmbătă, 24 februarie. Din Comitetul de conducere fac parte Sorin Stancia și Armand Agop – vicepreședinți, Silvia Saul – secretar, Nicușor Agop și Petru Dinu – membri. Votul a fost unanim.

La adunare au participat președintele UAR, Varujan Vosganian, vicepreședintele pentru Regiunea Moldova a UAR, Zare Nazarian, și Cristi Lazarovici – președintele Sucursalei Botoșani a UAR. Între numeroșii invitați la adunare – scriitori, ziariști, magistrați și oameni de afaceri – au fost și președinții Comunității Evreilor și ai Forumului Democrat German din Bacău – Hainrich Brif și Mihaela Brunhuber, președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România – Dumitru Brăneanu, secretarul Filialei Bacău Cultul Eroilor – Petru Done, arbitrul de șah și coordonatorul Școlii de șah „Tinda Raiului” de pe lângă Biserica „Sf. Gheorghe” din Bacău – Jănică Negruț și actorul Valentin Braniște, toți parteneri și colaboratori în acțiunile organizate de UAR Bacău.

Adunarea a analizat și a aprobat Raportul de activitate și Rezultatele bugetului de venituri și cheltuieli ale Sucursalei pe anul 2023. „Anul 2023 – a spus Vasile Agop – a devenit o provocare pentru conducerea Sucursalei noastre. Am activat într-un sediu recent restaurat, cu dotări corespunzătoare și colaboratori dedicați. Am inițiat proiecte culturale și educaționale, am acționat pentru promovarea identității și diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase, pentru cultivarea bunei-înțelegeri între aceste comunități, am promovat politici de combatere a intoleranței pe criterii rasiale, etnice și religioase și am realizat parteneriate cu societatea civilă, cu instituțiile publice și autorități. Am colaborat și cu alte comunități armene din România și din străinătate”. Sucursala s-a remarcat prin numeroasele activități culturale și sportive organizate și prin participarea la multe activități în țară și în străinătate.

Noul Comitet de conducere al Sucursalei UAR Bacău a fost ales în unanimitate și a prezentat Planul de activități pentru anul 2024 și propunerile din Bugetul de venituri și cheltuieli. Și în acest an multe activități vor avea loc lunar prin Cercul de comunicare „Interferența Artelor – William Saroyan” al Sucursalei, va fi continuat, o dată la două luni, Concursul de șah „Cupa Petrosian” și va fi înființat și un club de șah al sucursalei, vor avea loc simpozioanele „Genocid împotriva armenilor” și „106 ani de la prima Republică Armenia”, un concert de jazz Harry Tavitian, o reuniune pentru prezentarea și degustarea de vinuri armenești și românești, dar și câteva expoziții și colocvii în parteneriat cu diverse organizații culturale. Și altele asemenea. Sucursala va susține și proiectul construirii unei capele pe locul fostei Biserici Armenești din Bacău, în Piațeta Armenească, și vor fi reamenajate mormintele și monumentele familiei de armeni Manuc Manughevici din în satul Valea Mare (Fărăoani).

Despre colaborarea cu Sucursala Bacău a UAR și despre activitățile ei au făcut aprecieri și Cristi Lazarovici, Zare Nazarian, Jănică Negruț și Dumitru Brăneanu.

Adunarea Generală de Dare de Seamă și Alegeri a UAR va avea loc, la nivel național, pe 16 martie.

Varujan Vosganian: „Apreciez mult proiectul băcăuan «Interferența Artelor – William Saroyan» și voi propune Adunării Generale naționale ca el să fie adoptat în toate sucursalele noastre, iar unde există filiale ale Uniunii Scriitorilor să existe parteneriate și să marcăm date legate de contribuția scriitorilor armeni în literatura română și universală. Este interesant cum comunitatea armeană băcăuană s-a integrat și a potențat viața artistică, sportivă și științifică locală. Iar Casa Armenilor din Bacău este deschisă și pentru activitățile celorlalte organizații.”