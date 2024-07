Avantajul Casei la jocuri de casino: Cum te asiguri că e cât mai mic?

Pentru a face profit cazinourile au avantaj la fiecare joc de casino care îl oferă – unul mai mic sau unul mai mare. Jocurile au fost concepute în așa fel încât Casa să aibă un avantaj din start. Tocmai din acest motiv a apărut și expresia “Casa câștigă întotdeauna”.

Așa și este, căci, până la urmă, cei mai mulți jucători vor pierde la casino. Dar există și excepții, oameni care au reușit să “învingă Casa”, cum se spune în limbajul jucătorilor. Acestea sunt însă excepțiile, pentru că întotdeauna Casa are avantaj. La unele jocuri de casino, acesta poate fi însă micșorat, prin aplicarea unor strategii potrivite. În acest articol, îți vom prezenta avantajul Casei de la cele mai populare jocuri de casino și ce poți face pentru a-ți crește șansele.

Blackjack

Blackjack este jocul de casino la care Casa are, din punct de vedere matematic, cel mai mic avantaj. Iar jucătorii care aplică strategiile optime îl pot reduce și mai mult. Din punct de vedere matematic, avantajul Casei poate scădea sub 1% în cazul în care se aplică strategia de bază. Asta deoarece jucătorul are anumite avantaje pe care dealerul nu le are. Jucătorul este răsplătit suplimentar dacă face blackjack, poate dubla anumite pariuri, poate să împartă unele mâini și așa mai departe. În plus, dealerul este obligat să tragă mereu cărți dacă are sub 17, în timp ce jucătorul se poate opri oricând dorește. Așadar, blackjack este cu siguranță un joc la care cei mai experimentați reușesc să micșoreze avantajul casei.

Ruletă

Unul dintre cele mai apreciate jocuri de casino, care îi plăcea inclusiv lui James Bond. Imprevizibilitatea și distracția ating cote maxime la ruletă, acesta fiind și unul din motivele pentru care am văzut atâtea scene din cazinouri în filme. Avantajul casei la ruleta europeană, cea mai utilizată în țara noastră, este de 2,70%. Asta deoarece există o diviziune de numere de la 0 la 36. Sunt în total 37 de diviziuni, iar cota oferită pe un pariu pe un număr este 36.

În schimb, când mizezi pe culoare, coloană ori par/impar, atunci vei avea o probabilitate de câștig de 48,64%. Pariurile street au o probabilitate de câștig de 8,1%, cele divizate de 5,4%, pariurile corner de 10,81%, iar cele de linie de 16,21%. Pariul pe un număr are o probabilitate de câștig de 2,70%. Cei mai mulți jucători experimentați mizează pe mai multe numere de o culoare și fac și un pariu pe culoarea cealaltă pentru a-și maximiza șansele.

Sloturi online

Casa are un avantaj la sloturi prin intermediul unui RTP. Fiecare joc are propriul RTP – adică procentul de sumă ce se va întoarce către jucători. Când e vorba de sloturi online, RTP-ul este de peste 90% în general. Asta înseamnă că avantajul Casei este de până în 10%. E important de precizat că RTP-ul nu se aplică doar pentru o sesiune, ci pentru o perioadă mai mare de timp. Așa cum unii jucători vor câștiga, există astfel și jucători care vor pierde.

Pentru a înțelege mai bine cum funcționează RTP-ul, poți citi articol publicate pe site-uri de specialitate, unde găsești datele acestea pentru fiecare slot în parte. Mai mult, pe portalurile dedicate pasionaților de casino poți juca pacanele EGT gratis și de la alți operatori de top precum Pragmatic Play, NetEnt, Relax Gaming și mulți alții. Astfel, poți să vezi ce jocuri îți plac, ce funcții speciale au și cum plătesc.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!