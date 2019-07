Când se pregătea așa-zisul Referendum pe Justiție, multă lume a atras atenția că întrebările sunt puțin mai mult pe lângă Constituție. Astăzi, se miră mulți, deși nu ar fi trebuit, că judecătorii Curții Constituționale au respins propunerile de modificare ale Legii Fundamentale care ar fi trebuit să interzică grațierea celor condamnați pentru fapte de corupție. Este foarte interesant faptul că atâția oameni care se cred inteligenți și care ar fi în stare să sfâșie un om acuzat că a violat un copil nu au nici o problema cu faptul că acel violator poate fi grațiat. Sau un criminal care a ucis cu sânge rece o femeie. Ori un terorist care a aruncat în aer o școală.

În schimb, problema lor cea mai mare este că ar putea fi iertat de pedeapsă un individ acuzat de corupție. Am putea discuta o mulțime aspectul juridic al condamnărilor pentru fapte de corupție, modul în care s-au făcut anchetele și cum s-au dat verdictele. Dar ne complicăm. Sau am putea discuta aspectul foarte interesant că s-a pus în discuție doar interzicerea grațierii pentru fapte de corupție (darea/luarea de mită, traficul de influență) dar nu și a infracțiunilor asimilate faptelor de corupție (abuzul în serviciu, efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, etc.). Iarăși ne complicăm. În schimb, scurtăm discuția și ne uităm în Constituție, unde spune foarte clar: “nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora”.

Amistia este un drept de care trebuie să beneficieze ORICE cetățean, indiferent pentru ce faptă a fost condamnat. Că unii se folosesc de niște procedee naziste pentru a obține beneficii politice, și încearcă să argumenteze că se poate interzice un drept fundamental, este altceva. Dar nu înseamnă că au și dreptate.

Dealtfel, dacă veți fi sinceri cu dumneavoastră înșivă, ați recunoaște că referendumul din 26 mai nu a avut nici o legătură cu Constituția, ci avut ca scop crearea unei mase critice care să decapiteze PSD-ul. Nu e nevoie să mă credeți pe mine, a spus-o deja Cătălin Predoiu, care a declarat că fără Referendum, social-democrații ar fi câștigat alegerile.

Aici a fost toată șmecheria. Cât despre cei care sunt supărați de decizia Curții Constituționale, am o vagă bănuiala că acel scor de 9-0 în favoarea deciziei are că scop remobilizarea hastagistilor care s-au lenevit după condamnarea lui Dragnea. Urmează 10 august și alegerile prezidențiale. E nevoie de sânge proaspăt pentru ca reprezentantul doamnei Merkel să câștige un nou mandat care să-i aducă încă cinci ani de imunitate.