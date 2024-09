Un nou proiect câștigat de Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

În ideea de a continua încurajarea inovației și susținerea activităților de microproducție ale universității noastre, Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a depus și câștigat un proiect în cadrul sesiunii de mini-granturi pentru universități, acordate de Junior Achievement Romania.

Societatea Antreprenorială Studențească s-a implicat anul acesta în susținerea activității de microproducție din cadrul Departamentului de Inginerie Chimică și Alimentară al Facultății de Inginerie, prin sprijinirea participării echipei Nutriland la Competiția Națională Ecotrophelia 2024.

Intitulat „Simulated Enterprises in Food Industry at the „Vasile Alecsandri” University of Bacău (SeiFI@UBc), proiectul are ca scop dezvoltarea unui ecosistem de întreprinderi simulate în industria alimentară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Durata proiectului este de 5 luni și va fi implementat, în perioada octombrie 2024 – februarie 2025. Grupul țintă este format din studenți de la toate cele 5 facultăți, care vor forma echipe de lucru mixte, fiecare participând cu expertiza din propriul domeniu de pregătire și contribuind, astfel, la crearea întreprinderilor simulate.

Studenții din grupul țintă, precum și cadrele didactice coordonatoare, vor beneficia de workshop-uri de formare în ceea ce privește crearea unei întreprinderi simulate, precum și identificarea și alegerea ideilor de produse care vor fi materializate în mostre de produs.

Acest proiect reprezintă un prim pas în direcția creării unui ecosistem de întreprinderi simulate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, încurajând spiritul antreprenorial al studenților și contribuind la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale.