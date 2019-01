Societatea Eco Sud a notificat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) că pe 11 ianuarie va închide Celula 2, pe care o administrează începând din vara 2018.

Primul semnal de alarmă a apărut joi dimineață, la ora 7,15, când prima mașină a Romprest, operatorul care colectează și transportă deșeurile, nu a fost primită la depozit. Fără avertismente, fără negocieri. De ce?

„Aș vrea să am un răspuns, dar nu-l am, a declarat Bogdan Seto, directorul ADIS. Am încercat să contactez Eco Sud, iar la ora 8 am trimis mail-uri către Eco Sud și Garda Mediu, care a reacționat foarte prompt și îi mulțumesc.”

Două ore mai târziu, directorul ADIS a reușit să discute cu reprezentanții de la București ai Eco Sud și a aflat cauzele închiderii intempestive a Celulei 2: taxa de 30 de lei/tonă pe care firma va trebui să o vireze către Fondul de Mediu și datoria ADIS față de Eco Sud, care depășește 3,27 de milioane de lei.

„Noi nu am primit nimic în ultima perioadă, nicio înștiințare , nicio adresă, și am fost surprinși. Nu contestăm cuantumul datoriei. E clar că au fost depășite cele șase luni în care Eco Sud a acceptat să se autofinanțeze. Înțelegeți? În șase luni nu a primit niciun leu”, explică Bogdan Seto.

Celula 2 și-a reluat activitatea joi, dar va fi sistată pe 11 ianuarie. Notificarea trimisă de Eco Sud cu privire la închiderea Celulei 2 a plecat către toate primăriile din județ.

„Toate unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea să-și achite datoriile. Depinde exclusiv de viteza de reacție a Consiliilor Locale și a primăriilor ce va urma. Toate datoriile trebuie plătite la zi!” susține directorul ADIS.

Eco Sud anunță că accesul în depozit „va fi permis gradual debitorilor care și-au achitat integral restanțele și penalitățile de plată” în termen de trei zile de la încasarea sumelor.