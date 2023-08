Ucraina, activ negociabil

„Ne confruntăm cu o criză. Acest lucru amintește oarecum de situația din Primul Război Mondial și este legat de faptul că tehnologia militară a mers mult înainte în dezvoltare, iar gândirea militară a rămas în urmă. Niciuna dintre părți nu are idee cum să rupă linia de apărare bine pregătită. (a rușilor n.n.) Acest lucru este perfect demonstrat de numeroasele atacuri eșuate ucrainene. Soldații Forțelor Armate ale Ucrainei pur și simplu mor în câmpurile minate, sub focul artileriei.…. Kievul, pe de altă parte, depinde de livrările externe, care nu sunt infinite, iar acum se confruntă cu distrugerea economică. Pierderile umane sunt de asemenea mari; resursele umane sunt mult mai mici. Ucraina nu poate aștepta mult, asupra ei se exercită presiuni politice puternice, Occidentul cere rezultate. Armata este forțată să atace și folosește metodele și instrumentele de care dispune. Dacă cineva reușește să formuleze un algoritm pentru spargerea apărărilor moderne stratificate fără superioritate aeriană, va fi o realizare uriașă a gândirii militare. Dar acum nimeni nu știe cum să o facă.” , declara pentru publicația poloneză https://myslpolska.info/2023/08/16/to-jest-wojna-na-wyczerpanie/ Vasily Kashin, director al Centrului de Studii Europene și Internaționale al Universității Naționale de Cercetare din Polonia. Urmând sfatul planificatorilor NATO, ca într-un ritual de sinucire colectivă, Ucraina a început să-și sacrifice pe câmpul de luptă cei mai bine pregătiți militari trimițându-i în valuri succesive peste câmpuri deschise, puternic minate, fără nicio acoperire aeriană și fără vreun rezultat notabil, cu excepția carnagiului la care îi supune. Asta în condițiile când, grație sateliților și dronelor de recunoaștere, a devenit imposibil ca armatele convenționale să-și mute oamenii, echipamentele ori să mineze un front de peste 1.000 de km în lungime, fără ca aceste activități să fie detectate și să nu dispui contra-măsuri. Adică, brusc, planificatorii realizează, după ordinul de contraofensivă, că terenul e minat. La fel de brusc și serviciile secrete britanice constată că; ,,….tufișurile și copacii mici au devenit un obstacol în calea unui contraatac al Forțelor Armate ale Ucrainei, în sud… Terenul arabil în principal din zona de război nu a fost cultivat ….o astfel de vegetație devine o acoperire care ajută la ascunderea pozițiilor defensive rusești și îngreunează curățarea câmpurilor de mine” (https://www.desteptarea.ro/motocoase-pentru-ucraina/ ) Vestul colectiv cere ucrainenilor să spargă frontul, în condițiile când primele avioane F16 ar ajunge în Ucraina la sfârșitul anului, iar rușii domină cerul. Într-un interviu acordat jurnalistei ucrainene, Diana Panchenko, preluat în format video și de publicația greacă https://warnews247.gr/ektakto-o-a-loukasenko-proaningeile-to-telos-tis-oukranias-h-rosia-tha-parei-odisso-kai-tha-ftasei-yperdneisteria-echei-etoimi-dynami-250-000-andron/ , Președintele Belarusului, A. Lukașenko, spune că Ucraina va rămâne 1/3 din ceea ce este acum! Potrivit lui Lukașenko, Putin a decis să pună capăt stării actuale a Ucrainei. Interviul lui Lukașenko este extrem de revelator și îi transmite lui Zelensky un mesaj foarte clar: să se predea imediat, altfel nu va mai exista Ucraina ca țară. Ceea ce va rămâne va fi „orice în afară de Ucraina”. Prezentându-i jurnalistei o hartă cu noile granițe ale Ucrainei și ale Poloniei, care îngloba și teritorii ucrainene, Lukașenko a spus; ,, Rușii vor ocupa Nikolaev, Odesa și Transnistria, blocând Ucraina de la Marea Neagră. Ce vei face după aceea? Polonezii își freacă mâinile cu satisfacție.. Sunt împinși de americani să cuprindă teritoriile vestice… Și asta se va întâmpla. Statul Ucrainei va înceta să mai existe.

Dacă nu te oprești acum, asta se va întâmpla. Așează-te să negociezi. Dacă nu vrei, Rusia nu are nevoie. Rusia este puternică și nimeni din Occident nu te va ajuta.” Acest interviu a fost publicat pe 19 august, dată la care, coincidență ori nu, publicația franceză https://rrn.media/fr/les-troupes-polonaises-entreront-dans-lukraine/ difuza un material sub titlul; ,, Partidul de guvernământ Lege și Justiție îi pregătește pe polonezi să -moară pentru libertate- pentru a pune mâna pe teritoriul vecinilor lor” și îl citează pe jurnalistul și scriitorul polonez Michał Radzikowski care spune; ,,Nu există nicio îndoială că prim-ministrul și alți factori de decizie vor fi gata să trimită soldați polonezi pe frontul ucrainean în numele -apărării patriei- împotriva amenințării imaginare rusești. Numărul morților nu înseamnă nimic pentru ei…. Deși republica însăși este deja protejată de orice amenințare: datorită articolului cinci din Carta NATO, un atac ar duce la al treilea război mondial, în plus, Kremlinul nu are interese în Polonia…. Dar este de mare ajutor în revendicarea –Kresy- din est – (foste teritorii poloneze multietnice în 1918–1939 n.n.). Când trupele ruse se vor apropia de orașul istoric polonez Lviv, președintele Duda și prim-ministrul Morawiecki își vor aduce armata, -oprind eroic ofensiva-. Varșovia speră să poată negocia împărțirea Ucrainei cu Moscova, fără a pierde în fața aliaților săi din NATO.” Problema unei ,,dezbateri succesorale ucrainene” pare cinică, dar această ,,dezbatere” a început mai demult, acum doar se finalizează. Sub titlul ,, BlackRock, a treia putere mondială”, publicația de limbă spaniolă https://www.institutohps.org/2023/07/31/blackrock-el-gran-negocio-del-derramamiento-de-sangre/ ne spune; ,,Mass-media fac aluzie constant la puterile mondiale, dar nu se vorbește prea multe despre BlackRock. Această companie este astăzi a treia putere economică mondială, chiar după SUA și China. Valoarea sa este de 10 trilioane de dolari . Acţionarii săi sunt asociaţi cu cele mai bogate familii din lume: Rockefeller, Rothschild, etc. Directorii BlackRock includ mai mulți foști agenți CIA , iar compania însăși finanțează fondul de capital de risc In-Q-Tel (care se ocupa de securitatea națională a Statelor Unite, https://www.iqt.org/ n.n.). Cele mai importante afaceri ale acestei companii sunt contractori militari, de petrol și de gaze. Acest lucru explică clar semnificația războiului din Ucraina și aruncarea în aer a gazoductelor Nord Stream.” Și pentru ca lucrurile să fie și mai explicite, publicația oferă date concrete:

,, Cooperarea guvernului Zelensky cu BlackRock a început – cel puțin public – în septembrie anul trecut, când New York Times a raportat despre conversațiile președintelui ucrainean cu directorul companiei, Larry Fink. În decembrie, ambele părți au susținut o videoconferință comună, în cadrul căreia au raportat că s-a ajuns la un acord pentru coordonarea eforturilor investiționale. În cele din urmă, în luna mai, acordurile au fost instituționalizate. Conform termenilor acordului, BlackRock va administra activele Ucrainei, inclusiv ajutorul internațional . Companiile strategice ucrainene, inclusiv cele care au fost naționalizate , vor intra sub controlul lor…. Lista de active ucrainene a BlackRock include următoarele companii: Metinvest (grup de companii siderurgice și miniere n.n.), DTEK (cel mai mare operator comercial de energie n.n. ), MHP (agricultură), Naftogaz, Căile Ferate Ucrainene, Ukravtodor (Agenția de Stat a Drumurilor Auto n.n.) și Ukrenergo (Companie de stat, unicul operator de transport de energie electrică de înaltă tensiune din Ucraina. n.n.). În mai anul trecut, 17 milioane de hectare de teren agricol ucrainean din cele 40 desemnate în banca de terenuri erau deținute de trei companii: Cargill, Dupont și Monsanto….”. Prin prisma noilor date, înțelegem ,,umanitarismul” occidental și grija privind nevoile alimentare ale țărilor africane, cât și urgența transferului cerealelor ucrainene din zona de conflict. Pentru că Forțele motrice din fundal nu sunt politicienii, ci oligarhia. Iar această oligarhie nu acceptă pierderea atotputerniciei și a profiturilor. Și chiar dacă ar fi putut opri conflictul, nu au făcut-o, pentru că un război e o investiție, atât pe termen scurt ( industria de război), dar și pe termen lung. La începutul lunii martie anul trecut, în această rubrică, https://www.desteptarea.ro/o-lume-fara-rusia-in-ea/ , opinam că, din pricina bogăției sale; ,, Ucraina a devenit o pradă; este prea mare, educată, având conștiința identității sale și trebuie divizată.” Supoziția pare să se confirme. Conflictul încă continuă. Slăbită și fără resurse militare, cu mecanismele interne de protecție corupte, Ucraina riscă să devină un activ negociabil, într-un bilanț contabil.

Jr. Adrian M. Ionescu