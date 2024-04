Primarul Bacăului, între sri-lankezii care au sărbătorit Anul Nou la Insula de Agrement

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a subliniat importanța tratării cu respect și înțelegere a lucrătorilor străini care își găsesc loc de muncă în România, într-o declarație ce a venit în contextul sărbătoririi Anului Nou Sri Lankaez de către aproximativ 200 de cetățeni din Sri Lanka, angajați în diverse sectoare din Bacău.

Astăzi, pe Insula de Agrement, acești muncitori au organizat un mic eveniment pentru a sărbători și a aduce un strop de atmosferă de acasă în mijlocul lor. Cu jocuri și festivități specifice acestei sărbători, aceștia au demonstrat că distanța nu îi împiedică să-și păstreze tradițiile și să celebreze momentele speciale împreună.

Primarul a subliniat faptul că acești lucrători străini merită să fie tratați cu aceeași grijă și respect cu care și românii care lucrează în străinătate ar trebui să fie tratați. Aceasta este o manifestare a valorilor de ospitalitate și deschidere către diverse culturi și comunități, care definește orașul Bacău.

Anul Nou Sri-Lankez, cunoscut și sub numele de “Aluth Avurudda” sau “Sinhala and Tamil New Year”, este una dintre cele mai importante sărbători în Sri Lanka și marchează începutul anului conform calendarului tradițional al țării. Această sărbătoare are loc în luna aprilie și este sărbătorită de către majoritatea comunității sri-lankeze, inclusiv de etniile Sinhala și Tamil.

Anul Nou Sri-Lankez este o sărbătoare complexă care implică numeroase tradiții și ritualuri care reflectă cultura și spiritualitatea acestei țări insulare din Asia de Sud. Printre tradițiile importante se numără curățarea și decorațiunile casei, pregătirea și consumul de mâncăruri tradiționale, cum ar fi “kiribath” (orez cu lapte de cocos), și participarea la diferite activități culturale și religioase.

Această sărbătoare reprezintă, de asemenea, un moment de reînnoire spirituală și de consolidare a legăturilor de familie și comunitare. Oamenii se vizitează reciproc, își oferă cadouri și petrec timp împreună într-un spirit de bucurie și armonie.

În cadrul comunității sri-lankeze din afara țării, precum cea din Bacău, Romania, sărbătoarea Anului Nou Sri-Lankez poate fi sărbătorită prin organizarea de evenimente speciale care aduc împreună membrii comunității pentru a marca această ocazie importantă și pentru a păstra tradițiile și valorile culturale ale Sri Lankai într-un mediu nou.