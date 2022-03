Scene sfâșietoare au avut loc de-a lungul graniței Poloniei ,vineri, când gardienii au despărțit tații și frații de familiile lor din cauza legii marțiale din Ucraina, lege care împiedică bărbații de peste 18 ani să părăsească țara. Scenele de un dramatism nedescriptibil m-au făcut să meditez asupra faptului că oameni nevinovați plătesc cu viețile și destinele lor deciziile arogante și corupte ale politicienilor. Cel puțin 100.000 de ucraineni au trecut în țările europene vecine, inclusiv 30.000 în Polonia și 17.500 în Moldova, cca. 30.000 în România și datele sunt în mișcare potrivit agenției Națiunilor Unite pentru refugiați. Cui profită acest conflict? Rușilor, ucrainienilor, românilor, Europei, Tratatului NATO, cui? Am cumpărat vaccinuri de frică și sub presiune. Acum va trebui să cumpărăm arme? Iată cum e prezentată și văzută Ucraina pe situl ambasadei SUA https://ua.usembassy.gov/business/ ,, Fiind cea mai mare țară din Europa, Ucraina ocupă o poziție strategică între țările Uniunii Europene și Comunitatea Statelor Independente și are potențialul de a fi una dintre cele mai bogate țări din toată Europa, pe baza bogăției lor de resurse naturale și umane. De fapt, Ucraina are 5% din toate resursele naturale ale lumii și 25% din solul negru fertil al lumii.” V-ați gândit vreodată că există la nivel global un inventar al solului negru și fertil? SUA a realizat această analiză. Ucraina a devenit o pradă; dar este prea mare, educată, având conștiința identității sale și ,, trebuia” divizată. Resursa umană a Ucrainei, de pildă, are o calificare medie mai mare decât cea a refugiaților din Siria. Estimarea că cinci milioane de ucrainieni își vor părăsi țara, deși sună cinic, e o afacere pentru beneficiarii expatrierii. ,,Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, ar urmări să împartă Ucraina în două, după deja cunoscutul model al Germaniei de Vest şi de Est sau al Coreei, de Nord şi de Sud”, relata vineri presa ucraineană, citată de Agerpres. Dar cu cine? Timpul va confirma ori infirma această supoziție, așa cum o va face și cu insinuanta ipoteză că ,,Putin e nebun” . Nebunia lui Putin este o justificare convenabilă care-i scutește pe marii lideri ai lumii de explicații jenante și exclude aprioric orice alte eventuale discuții despre stângăcii ori erori politice ale liderilor cu pretenții. Publicând o interesantă analiză sub titlul ,,Cum au pierdut SUA Rusia?”, https://dailyreckoning.com/how-did-the-u-s-lose-russia/ plasează nebunia în altă parte și cităm; ,,… Rusia, China și SUA sunt singurele superputeri adevărate și singurele trei țări care contează în cele din urmă în geopolitică. .. toate celelalte sunt puteri secundare (Marea Britanie, Franța, Germania, Japonia, Israel etc.) sau puteri terțiare (Iran, Turcia, India, Pakistan, Arabia Saudită etc.). Aceasta înseamnă că postura ideală pentru SUA este să se alieze cu Rusia (pentru a marginaliza China) sau cu China (pentru a marginaliza Rusia), în funcție de condițiile geopolitice generale. SUA au condus cu succes acest tip de triangulare din anii 1970 până la începutul anilor 2000. Una dintre cheile politicii externe a SUA în ultimii 50 sau 60 de ani a fost să ne asigurăm că Rusia și China nu formează niciodată o alianță. Menținerea lor separată a fost esențială. ….. Din păcate, SUA au pierdut din vedere această regulă de bază a relațiilor internaționale. Acum Rusia și China au format o alianță puternică, în dezavantajul Statelor Unite…. această aliniere strategică a Chinei și Rusiei împotriva SUA este o gafă strategică a SUA. SUA este nebunul în acest joc de poker în trei …. Cine este de vină pentru acest eșec strategic al SUA? Poți începe cu elitele globaliste…” Istoria arată că este mult mai ușor să începi un război, decât să închei unul. Acest lucru este cu siguranță adevărat pentru invazia condusă de SUA în Afganistan (2001) și în Irak( 2003) și s-ar putea dovedi la fel și pentru președintele Vladimir Putin în Ucraina. Dar în Ucraina e război? Unii au dubii. Președintele republicii Bielarus spune că e doar un conflict. Conform publicației din Noua Zeelandă https://www.nzherald.co.nz/world/ukraine-war-fears-belarus-will-join-russia-in-invasion/AFQUNJ4BYMZ2IXDVAAF7NBHYSU/?&ref=recommended din 27 feb., ,,… dictatorul Alexandru Lukașenko” a declarat; ,,… „Dacă continuă așa, se va întâmpla cel mai rău. El [Volodymyr Zelensky] nu va fi ascuns în nici un buncăr american sau alt buncăr. De aceea războiul ar trebui să se încheie astăzi….Nici nu l-aș numi război. Acesta este un conflict. Războiul va dura una-două zile, dar va fi o mașină de tocat carne în trei zile.” O altă publicație, britanică de astă dată, https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10540829/PETER-HITCHENS-blame-arrogant-foolish-West-Ukraine-crisis.html , privind retrospectiv, are curajul să discute subiectul sensibil al erorii occidentale sub titlul; ,, De ce dau vina pe Occidentul arogant și prost…” . Cităm; ,,Am fost total proști. Am tratat Rusia cu o prostie uimitoare. Acum plătim prețul pentru asta. Am avut șansa să o facem un aliat, prieten și partener. În schimb am transformat-o într-un dușman, insultând o țară mare și mândră cu lăcomie, superioritate, cinism, dispreț și neîncredere. Oamenii și guvernele care pretind acum că îl disprețuiesc pe Vladimir Putin pentru agresiunea sa, pentru suprimarea libertății și pentru corupția sa, nu păreau să fie deranjate de aceste lucruri atunci când precursorul său, Boris Elțin, le-a făcut. Este un contrast fascinant. Elțîn, un fost politician comunist cu un trecut departe de a fi perfect, a ordonat tancurilor să-și bombardeze propriul parlament, în timp ce poliția sa dobora demonstranții. ….Elțîn, spre deosebire de Putin, nu a făcut nimic pentru a-i controla pe oligarhi, a permis Occidentului să-și continue violul asupra economiei Rusiei și – mai presus de toate – nu a protestat împotriva umilirii țării sale prin extinderea continuă a NATO către estul Europei. ….” Nu cauționez prin aceste citate agresiunea care generează tragediile care acum se întâmplă în Ucraina, datorită invaziei. Dar a vedea doar efectul, fără să purcedem la analizarea cauzelor politice, ne va arunca mereu și mereu în crize identice. Nu există inocenți în politică . Pe măsură ce trece timpul criza se va adânci și tot mai multe vieți se vor pierde ca ,,preț al negocierilor”. Citând-ul pe Putin, dintr-un documentar din 2018, https://www.bbc.com/news/world-europe-60539113 evoca un pasaj; ,,… dacă cineva decide să anihileze Rusia, avem dreptul legal de a răspunde. Da, va fi o catastrofă pentru umanitate și pentru lume. Dar eu sunt cetățean al Rusiei, șeful statului. De ce avem nevoie de o lume fără Rusia în ea?” Îndrăznesc să cred că va exista o negociere, oricare ar fi aceasta, în detrimentul politicilor globale și în beneficiul oamenilor, care, în fond, sunt substanța fără de care toate aceste state nu ar exista. Sper să mă înșel, însă, la umbra acestui război, se pregătește un altul, împotriva întregii omeniri. Se pregătește o nouă legislație internațională pentru „a face față viitoarelor pandemii” , prin sporirea autorității OMS. Chiar și săptămâna trecută , vorbind la Conferința de Securitate de la München , ministrul de Externe al Suediei, Anne Linde, a avertizat că pandemia Covid a „demonstrat că există lipsuri” în ordinea internațională și că ONU, OMS și UE nu au avut suficiente pârghii legale pentru a lua măsurile corespunzătoare. (Am vazut asta în modul reprimării demonstrațiilor antivaccin.) In paralel, se prefigurează noua pandemie de SIDA . Introducerea temei a fost deja făcută de nume cu rezonanță nobiliară, iar ,,cercetătorii olandezi au anunțat descoperirea unei tulpini HIV îngrijorătoare,,. Atitudinea pe care OMS o va avea față de Rusia în timpul acestui proces va fi un barometru care ne va spune dacă există ori nu un scenariu comun în care; ,,au trebuit să moară oameni” pentru implementarea ,,Marii Resetări. ”

Jr. Adrian M. Ionescu