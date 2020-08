Dom´le, eu știu una și bună, dincolo de ce cred unii sau alții: cine nu a fost responsabil până acum, nu va fi nici de acum încolo. Cel care nu a respectat regulile toată viața, puțin probabil că o va face vreodată. Pentru că așa este el format, educat, „programat” să se comporte. Pentru el sau ea, regula nu înseamnă nimic. Ei nu respectă interdicțiile, eventual, le impun, crezându-se superiori oricui și, mai cu seamă, intangibili.

Prin urmare, nu m-aștept de la ei să poarte mască. Ei vor dori să facă baie în mare, slip lângă slip, să sufoce insula, în fiecare weekend, umăr la umăr. Prin natura meseriei, întâlnesc tot soiul de oameni, de la cei mai simpli, la cei mai „sofisticați”, să zicem, cu toate că, în esență, provin din același aluat plămădit de Dumnezeu. I-am auzit pe unii zicând:

„Eu nu spun că nu există «coroanavirusul» ăsta, dar parcă e prea umflată chestia asta. Prea se face caz pe seama lui”. O fi, n-am de unde ști toate dedesupturile. Și nimeni n-ar putea să spună ceva cert despre „măgăriile” care se nasc în astfel de situații.

Nici nu încerc să le neg, pentru că, se știe, în perioadele de crize, mereu a fost cineva care să câștige. Mă refer strict la ce am văzut de 4-5 luni încoace, la cum se moare, la cum se chinuie bieții „atinși” de Covid (c-o fi fost și vreun „Toma necredinciosul” printre ei, nu știu), la cum îi chiniue pe „eroii” din linia întâi, înainte să-și dea duhul. La cât de multe întrebări își pun (până să le vină rezultatul testului Covid) cei care au avut contact cu bolnavii: oare sunt și eu „prins”? O fi scăpat vreun „invizibil” pe sub combinezon, cizmele de cauciuc și cele trei perechi de mănuși, ochelari, mască, vizieră etc.

E picătura chinezească ce te macină mai ceva ca bormașina vecinului în plină zi de weekend. Aproape că am obosit să tot repet că pandemia asta nu e deloc o glumă. O spun cu maximă răspundere, mai ales după câte am văzut, în ultima vreme. În loc de final: nu sărăcește nimeni dacă poartă mască! Dimpotrivă, câștigă, garantat, zile, luni, ani în plus, de viață.

Florentin Radu