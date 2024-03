Taifasul underground cu Vladimir Vladimirovici Putin

,,…. de la lansarea operațiunii militare speciale, conflictul –local- dintre Rusia și Ucraina se va transforma într-un război între Rusia și NATO, cel mai probabil anul acesta”, titra publicația franceză https://reseauinternational.net/la-france-comprend-elle-bien-ce-qui-va-lui-arriver/ și adăuga; ,,… Macron, chiar dacă nu recunoaște, a trimis mai mulți ofițeri nu numai în Ucraina pentru a supraveghea forțele de la Kiev (controlul dronelor și utilizarea tunurilor Caesar în special), ci a trimis ofițeri de la DGSE (Direcția Generală de Securitate Externă n.n.) în ultimele săptămâni, în Rusia, -în mod anonim- (sau așa crede el). Ne putem imagina că vor organiza mici grupuri pro-ucrainene pentru a organiza atacuri în marile orașe rusești, fie atacuri cu drone (lansate la nivel local) împotriva țintelor industriale, fie atacuri împotriva civililor…” În naivitatea noastră credeam că Uniunea Europeană, la care am aderat, este o organizație non-militară și NATO- un organism militar defensiv. Am fost înșelați. De câteva luni, în toată Europa se vântură public spectrul unui conflict direct cu Rusia (care ar intenționa să atace o țară NATO). La nivel formal, nu există nici o explicație logică privind premisele economic/militare care ar motiva acest demers al armatei ruse. Justificarea, insinuată public ( însă neprobată și neasumată de vreo autoritate), ar fi că aceasta este dorința maladivă de expansiune a președintelui Putin. O pseudo-explicație subțire și nefundamentată pentru a justifica împingerea în malaxorul morții a milioane de oameni ori distrugerea economiei europene.. Cu cei 17.125.200 km² ai săi, Rusia este cea mai întinsă țară din lume, acoperind peste o optime din suprafața locuită a Pământului, teritoriu mai mult decât suficient pentru cei 150 de milioane de locuitori pe care îi are. Țările UE dețin împreună 4.233.000 km2. Rusia își este autosuficientă și nu are nevoie de nimic esențial din Europa; dimpotrivă. Experiența recentă (vezi pandemia COVID) ne-a arătat că cel mai bun mod de a prevedea viitorul este să-l creezi. Acum ni se vorbește de război Rusia/Europa. Sub ochii noștri, o alianță de comert, UE și o organizație defensivă, NATO, par să pregătească o provocare la care Rusia să fie obligată să riposteze. Pe 26 februarie a avut loc la Paris o întâlnire în care membrii Uniunii Europene și cei ai NATO au discutat despre situația din Ucraina. ,,Unele țări au luat în considerare trimiterea de trupe în Ucraina, în baza unor acorduri bilaterale..” declara prim-ministrul slovac, Robert Fico, citat de https://www.el.gr/war/amyna/sovarotati-exelixi-nato-kai-e-e-sched/ . Conform aceleiași publicații, ,,convocarea acestei sesiuni de urgență de către președintele francez Emmanuel Macron arată că strategia Occidentului în Ucraina a eșuat. Ficho a spus că va participa într-un spirit constructiv, deși subiectele în discuție „îi dau fiori”. Afirmația e întărită și de președintele Franței, Macron, care, citat de https://www.stiripesurse.ro/europa-intra-in-razboi-direct-cu-rusia-se-negociaza-trimiterea-de-soldati-europeni-in-ucraina_3244163.html, declara: ,,Mulţi oameni care astăzi spun -niciodată, niciodată- sunt aceiaşi oameni care au spus -niciodată tancuri, niciodată avioane, niciodată rachete cu rază lungă de acţiune, în urmă cu doi ani… “ În acest complicat context, folosind același mecanism de producere a informațiilor, utilizat de presa mainstream, am încercat și noi să aflăm, de la sursă (sic), poziția președintelui rus. ( Cu o rezervă; nu avem certitudinea că persoana intervievată e președintele autentic, întrucât nu părea a fi într-un stadiu terminal al vreunei boli generate de cancer, ori să-și fi pierdut uzul rațiunii, așa cum ne certifica, mai deunăzi, serviciile secrete britanice, de care nu ne îndoim.) Rep. Domnule Președinte, se acreditează din ce în ce mai mult ideea că doriți să ocupați Europa. Care ar fi mobilul acestui demers militar? VVP Am aflat cu surprindere, anul acesta, că am o astfel de intenție. După cum știți, în urma sancțiunilor aplicate economiei ruse, pardon, auto-aplicate economiei europene, aceasta din urmă s-a prăbușit, iar economia rusă a crescut, depășind estimările organismelor europene care au făcut analizele. În fond, ce am putea lua din Europa și nu am găsi în Rusia, ori nu am putea achiziționa de la prietenii noștri din China, India, etc.? Rep. Să admitem aceasta doar ca o ipoteză ….. Cum veți proceda în condițiile unei victorii? VVP Aș încuraja UE să persevereze în politicile pe care deja le implementează, pentru că o fac foarte bine. Rep. În mod concret… VVP De pildă, decarbonificarea. Această politică ,,zero carbon” trebuie continuată prin închiderea tuturor instalațiilor care consumă combustibili fosili, ori supra-taxare produselor care în lanțul lor de producție emit CO 2 . Europenii vor descoperi curând că economia lor se duce de râpă și nu vor putea face față concurenței. În România, de pildă, Cabinetul Ciolacu a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 1215 din 29 noiembrie 2023, Strategia pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, urmând ca, ,,România să devină neutră” până în anul 2050. Această strategie trebuie accelerată. Rep. Aceasta va antrena scăderea nivelului de trai și vor fi revolte. VVP Pentru a evita mișcările de stradă, voi încuraja implementarea orașelor de 15 minute. Locuitorii vor avea voie să se îndepărteze la o distanță de maxim 15 minute de domiciliu de reședință și în cazuri excepționale în exterior cu un nr. limitat de km. Inovator, Parlamentul Marii Britanii a conceput într-un raport încă din 2008 „Comerțul personal de carbon”, care vizează Introducerea unui Pașaport de carbon care ,,ar implica urmărirea și limitarea emisiilor de carbon din călătorii, în mod specific”. Vezi https://noticiasholisticas.com.ar/pasaportes-de-carbono-la-nueva-agenda-de-control-que-empiezan-a-promocionar-en-eeuu/. Rep. Cum veți realiza controlul acestui ,,proiect”? VVP Nu eu, Bruxelles lucrează la asta. Conform https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/280933/Vote%20results_15%20February%202024.pdf , o comisie a Parlamentului European a aprobat un proiect de aviz care sprijină emiterea monedei digitale (CBDC), propusă de Banca Centrală Europeană. Astfel guvernele vor putea exercita un control aproape absolut asupra fluxului de bani. Atribuirea identității digitale și codurile QR pe telefonul mobil vor face restul. Germania e pionier în domeniu. După https://www.el.gr/diethni/xekina-to-pio-skoteino-peirama-stin/ , ,,Pe viitor milioane de străini nu își vor mai primi indemnizația de azil în numerar, ci sub forma unui cec personalizat,… achizițiile vor fi posibile doar în regiunea respectivă. Nu va mai fi posibil să transferați bani într-o altă țară, să călătoriți sau să faceți cumpărături în alte comunități sau orașe din afara regiunii alocate. Ceea ce va fi testat pe străini va putea fi aplicat, după cum a comentat mass-media, și cetățenilor europeni din cartierele notorii de 15 minute!” Toate aceste restricții vor fi implementate pentru promovarea mobilității durabile, creșterea calității vieții și salvarea planetei. Nu voi schimba nimic din proiectele pe care le are UE pentru viitorul său. Rep. Cum vedeți educația școlară? VVP Chiar dacă în Rusia am creat facilități pentru mamele cu mulți copii și am interzis manifestările publice și politicile LGBT, în Europa voi încuraja trendul deja existent, acela de generalizare a educația de gen, chiar de la nivel preșcolar. Voi respecta opțiunile europenilor privind căsătoriile cu parteneri de același sex și politicile privind avorturile, ca un drept inalienabil al persoanei. Nu mă voi opune politicilor europene de legalizare a consumului de droguri. De pildă, Parlamentul German a aprobat o lege care legalizează consumul recreațional de canabis,iar legea va intra în vigoare de la 1 aprilie 2024. Informația e furnizată chiar de presa dvs. https://www.bugetul.ro/o-tara-din-uniunea-europeana-a-legalizat-canabisul-ce-cantitate-pot-detine-consumatorii/ . Aceasta va semi-legaliza comerțul cu drogurile de mare risc. Sper că europenii vor aprecia noul tip de libertate. De asemenea, nu voi interveni în politicile de imigrație ale UE. Metisarea populației va anihila sentimentul de apartenență al cetățenului la un teritoriu ori grup etnic. Fără trecut istoric asumat, adică fără rădăcini, un popor devine o populație ușor de manipulat. Rep. Discutăm de ipoteze… VVP Desigur. Însă în Europa își atomizează toate valorile culturale, religioase și sociale pe care s-a constituit fundamentul construcției europene. Asta e o realitate. Eventuala intervenție a Rusiei ar presupune stoparea procesului de dezintegrare și costuri pentru implementarea valorilor tradiționale privind familia, religia, școala, la care se adaugă furnizarea de energie ieftină pentru a susține ce a mai rămas din economia UE. De ce am face-o? Europa trebuie lăsată să-și implementeze proiectele dictate de OMS, globaliștii de la Davos, SUA, etc. După ce-și vor fi atins țintele propuse, abia atunci vom interveni și vom încuraja turismul dinspre Rusia către Europa, pentru a ne asigura că cetățenii noștri au înțeles, de la sursă, cum arată beneficiile democrației europene.