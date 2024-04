Camarila globalistă ne vrea carne de tun

Gonflarea amenințării ruse vine după o perioadă în care am fost asigurați că NATO este invincibilă iar armata de desculți a lui Putin nu mai are cipuri, proiectile și va lupta cu lopețile. Politicienii noștri, de fapt camarila globalistă, fără explicații, au schimbat narațiunea cu; ,,rușii vor ataca o țară NATO”. Scribii de serviciu flutură noua ipoteză ca fiind certitudine, pregătindu-ne pentru conflictul ce urmează a fi generat, fie prin atentate teroriste, fie prin agresiune directă. Cu ocazia conferinței „25 de ani de Polonia în NATO”, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, citat de https://zavtra.ru/events/nazvano_chislo_voennih_nato_likvidirovannih_na_bivsh_ukraine_s_nachala_svo , a spus ; „ –Soldații NATO sunt deja în Ucraina-, adăugând că nu va dezvălui, (așa cum au făcut ,,unii politicieni”), care state și-au trimis armata acolo”. (s.n.) Dacă acest conflict nu se va încheia în lunile următoare, Ucraina, previzibil, va pierde și accesul la Marea Neagră. ,, Majoritatea populației ce a declarat ucraineana ca limbă maternă se află în vestul Ucrainei, în est, partea industrializată a Ucrainei, se găsesc majoritatea celor ce au declarat rusa ca limbă maternă și tot acolo e și granița comună ruso-ucraineană. Mutarea graniței mai spre vest ar separa țara. O Ucraină mai mică, de 22-30 milioane de locuitori, eminamente agrară, cu etnici români, polonezi, unguri (partea de vest) ar putea fi controlată mai ușor și integrată în UE, iar restituirea împrumuturilor poate fi renegociată cu entitatea pro-europeană a Ucrainei…” Dacă acest scenariu vi se pare acum plauzibil, ei bine, a fost publicat în https://www.desteptarea.ro/vin-rusii-pleaca-virusii/ din data de 02.02.2022, cu trei săptămâni înainte de invazia rusă. Nu vă mai reamintesc care era curentul predominant atunci. Însă, nu numai evenimentele directe sunt importante ci și cele care nu se produc, non-evenimentele. Pe 31 martie a.c. ar fi trebuit să aibă loc alegerile în Ucraina. Nu au mai avut loc și în mod formal rușii vor pune în discuție legitimitatea președintelui Zelensky. Cunoaștem explicația, e război…. Numai că, în 2019 liderul naționalist rus, Vladimir Jirinovsky (1946-2022), într-o discuție cu unul dintre oponenții săi ucraineni, în cadrul unui talk-show politic la postul de televiziune Rossiya 24, spunea; ,,În 2024 nu veți avea alegeri, pentru că nu va fi nici o țară numită Ucraina; nu țineți cont de situația din Orientul Mijlociu. Se vor desfășura astfel de evenimente încât toată lumea va uita complet ce este Ucraina. Lucrurile se îndreaptă către al treilea război mondial, Iranul nu este Vietnam, Coreea de Nord sau Kosovo. Cele mai groaznice evenimente se vor întâmpla aici. Și țara ta s-a terminat.” Aceste previziuni nu sunt rezultatul unor ,,profeții” relevate lui Jirinovsky. În mod clar, existau niște planuri. Săptămâna trecută avioane israeliene au bombardat ambasada Iranului din Siria, ucigând înalți oficiali ai Corpului Gărzilor Revoluției Islamice. Iranul nu se află în război cu Israelul, iar ministrul iranian de externe, citat de https://www.presstv.ir/Detail/2024/04/02/722898/Iran-United-States-Israel-attack-Iranian-consulate-Syria-Damascus , a declarat că; ,,… în calitate de cel mai mare susținător al regimului israelian, Statele Unite ar trebui să răspundă pentru atacul Tel Aviv-ului împotriva consulatului iranian din capitala Siriei Damasc. ” Globalizarea văzută din SUA având ca rezultat ștergerea identităților naționale și integrarea țărilor într-un clan cu ierarhii prestabilite, s-a prăbușit. Larry Fink, șeful omnipotentei bănci globaliste BlackRock – cu peste 10 trilioane de dolari active în administrare – confirmă existența proiectului în ,, scrisoarea anuală către investitori”. Cităm din situl oficial; https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter ,,….invazia rusă a Ucrainei a pus capăt globalizării pe care am experimentat-o ​​în ultimele trei decenii.,, Chiar dacă planul a fost zădărnicit, fideli principiului; ,, nici o criză bună nu trebuie irosită”, politicienii noștri zăngănesc amenințarea cu războiul iminent. Însă europenii nu vor un conflict cu Rusia și în general nu vor conflicte, nu vor taxe pe carbon, nu vor măști, vaccinări continui, petrol și gaze scumpe. Liderii știu asta, însă ei execută ce li se cere de către cei care i-au adus la putere. Același deep state care-l controlează pe Biden și SUA, controlează și Europa. Pe ei nu-i interesează ce vor alegătorii. „ Pentru prima dată, Uniunea Europeană va finanța achiziția și livrarea de arme și alte echipamente către o țară victimă a războiului. Acesta este un punct de cotitură istoric ”, declara pe 27 feb. 2022 (adică la 3 zile de la invazie), președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de https://www.francesoir.fr/politique-monde/lue-va-livrer-des-armes-a-lukraine. O decizie luată cu o viteză uluitoare având în vedere angrenajul birocratic al Bruxelles-ului. După aceeași publicație, ,, Pe rețele, multe personalități din mass-media și politice au criticat decizia Uniunii Europene de a-și asuma această competență, deși nu este prevăzută de tratate. Unii au vorbit chiar despre o lovitură de stat, precum Nicolas-Dupont Aignan” (candidat la funcția de președinte al Franței în 2012 , 2017 și 2022) Uneltele globaliștilor care conduc acum statele europene au altă agendă decât alegătorii lor. Votul popular e ultima formă de validare a desemnării lor, dar nu cea mai importantă. Dacă votul ar fi reprezentat un impediment pentru realizarea scopului pe care și l-au propus, acesta ar fi fost demult anulat. Politicile europene sunt subordonate hegemonului ,,…În America ultimilor doi ani administrația a creat cca. cinci trilioane de dolari care nu au mișcat în mod notabil economia americană. Un război departe de granița SUA ar fi un factor de dinamizare a acestei economii…..” spunea același articol, https://www.desteptarea.ro/vin-rusii-pleaca-virusii/ acum mai bine de doi ani. Afirmația e cât se poate de actuală; vedeți frenezia achiziționării de armament, constituirea de noi baze militare și contradicțiile de logică politică și economică a conducătorilor europeni. Pe de o parte industria europeană se scufundă în lipsa gazelor și petrolului ieftin rusesc, a impunerii cotelor de carbon (care fac produsele industiale UE necompetitive), iar pe de altă parte sprijină Ucraina, în detrimentul propriilor cetățeni. Sperie populația cu marota amenințării ruse, dar continuă să provoace Rusia în condițiile când recunosc faptul că nu au capacitatea de a produce armament și a rezista unei eventuale agresiuni mai mult de câteva săptămâni. Invocând pericolul rusesc, președintele Franței și-a asumat rolul de a fi bățul care stârnește ursul din bârlog. Macron a solicitat trimiterea de trupe în Ucraina, într-o primă etapă, 2.000 de soldați francezi. Însă conform https://tkp.at/2024/03/20/ukraine-frankreich-bereitet-kriegseintritt-vor/ , șeful Statului Major francez, Pierre Schill, a declarat în Le Monde că ,,… armata va fi pregătită pentru o misiune în Ucraina. Schill vorbește în mod explicit nu despre 2.000, ci despre 20.000 de oameni care ar fi gata de război în 30 de zile. Intrarea în război cu greu poate fi discutată în termeni mai concreți .” Să înțelegem că Franța se simte amenintata de Rusia, deși e la 1300 km de Moscova! Cum ar fi trebuit să reacționeze Rusia având în proximitatea granițelor sale trupe NATO? Ciudat e că Polonia, Germania, Marea Britanie și România nu se simțeau amenințate acum 2 ani. Ce s-a schimbat de atunci… ordinul (!?) Cum ar reactiona SUA daca Mexicul ar încheia o alianță cu China? În mai putin de 12 ore, Mexicul ar fi sub asediu unchiului Sam. Toată această retorică privind trimiterea de trupe în Ucraina accentuează faptul că aceasta nu se va face în numele alianței NATO, ci în mod individual și astfel SUA se va extrage din ecuația unui război direct cu Rusia. După https://numidia-liberum.blogspot.com/2024/03/avertissement-chinois-aux-etats-unis-et.html#more , Ministerul chinez al Apărării a formulat un avertisment explicit al Chinei pentru Statele Unite și NATO: „China este pregătită să intervină militar oriunde, dacă Statele Unite sau NATO decid să atace Rusia”. Această declarație este complet neașteptată. De-a lungul istoriei sale, China a folosit întotdeauna cuvinte precum „pace, negociere, diplomație, cooperare”. Din această perspectivă, Macron nu face decât să localizeze conflictul în Europa, cu excluderea SUA și să formalizeze ceea ce deja se întâmplă pe teatru de operațiuni din Ucraina. Fostul consilier al Pentagonului, col. Douglas McGregor, citat de https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/701174/panolethria-100-000-nekroi-gia-18-xoria-stratigos-ipa-apodynamothikame-oukranos-syntagmatarxis-anoteroi-oi-rosoi , spunea la jumătatea lunii octombrie 2023 că SUA ,,… caută deja o strategie pentru a ieși din conflictul ucrainean, fără să o arate în mod deschis”, Potrivit Serviciilor de Cercetare a Camerei Inferioare a Parlamentului German (Bundestag), citat de https://www.el.gr/war/amyna/chamos-en-opsei-vrikan-nomimo-tropo-n/ , „dacă statul membru NATO acționează unilateral – adică nu în contextul unei operațiuni NATO prestabilite și în afara structurilor militare de comandă ale NATO – nici NATO în ansamblu și nici celelalte state partenere NATO nu devin părți la conflict”. România pare să pună în practică acest principiu. Publicația https://romanstialibera.ro/investigatii-romania-libera/incognito/romanii-care-apara-ucraina-au-infiintat-grupul-de-lupta-getica-unitatea-face-parte-din-legiunea-internationala-a-ucrainei/ ne spune că; ,, Pe frontul din Ucraina s-a înființat o unitate care luptă împotriva rușilor, alături de militarii Ucrainei și care este formată exclusiv din români – atât din România cât și din Republica Moldova.” Această unitate, întâmplător sau nu, se numește GETICA. ,,… grupul Getica este integrat în cadrul -Legiunii Internaționale- a Ucrainei, care este subordonată Direcției Informații Militare din Ministerul ucrainean al Apărării.” Comunicatul de presă nr.29/ 21.03.2023 al Ministerului Apărării Naţionale, publicat de https://www.defense.ro/militari-din-luxemburg-au-fost-integrati-in-grupul-de-lupta-al-nato-din-romania ne spune că în –Centrul Naţional de Instruire “GETICA”, din loc. Cincu (Brașov) s-a constituit, începând cu luna mai a anului 2022, Grupul de luptă al NATO din România, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns al NATO, dislocate în țara noastră. – Similitudinea denumirii poate fi o întâmplare, dar, în contextul dat, pare mai mult o povocare.

Jr. Adrian M. Ionescu