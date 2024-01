Inutila taxă de protecție

Echivalentul sintagmei de ,,stat paralel” se regăsește în SUA sub denumirea de ,,deep state” . Cine credea înainte de pseudo-pandemie, înainte de războiul NATO –Ucraina versus Rusia și Israel-SUA versus Gaza, că aceste structuri ascunse ale statului profund există? Puțini, foarte puțini, și aceștia erau, conform definițiilor succesive, conspiraționiștii, cu subclasificarea de antivacciniști, putiniști și mai nou, antisemiți, dacă nu aprobă măcelul din Gaza și politicile premierului israelian. A trecut încă un an și alte teorii conspiraționiste se confirmă. ,,Templul” de unde România își ia lumina, Washington DC, este cutremurat de ultimile sondaje care arată că fostul președinte Trump (care s-a pronunțat în favoarea încheierii ostilităților din Ucraina) îl devansează cu mult în opțiunile alegătorilor pe războinicul președinte Biden. Conspiraționiștii prognozaseră că ,,deep state” va face ceva în privința împiedicării participării lui Trump la alegeri și asta s-a întâmplat. Joia trecută Secretarul de stat din Maine, democratul Shenna Bellows, a anunțat decizia de a-l elimina pe Trump de pe buletinele de vot, în acest stat, pentru alegerile SUA în 2024. Anterior, Curtea Supremă din Colorado luase o decizie similară. Judecătorii au invocat un amendament constituțional care îi exclude de la funcții publice pe cei implicați în insurecții, cu referire la evenimentele din 6 ianuarie 2021. Trump nu a fost acuzat în mod formal de insurecție, sau ceva legat de aceasta, pentru a se putea apăra în fața acestei acuzații. Dacă evenimentele vor curge în același sens abia atunci o adevărată insurecție ar putea scinda SUA. Evenimentul i-a trezit pe unii alegători americani care au început să-și pună unele întrebări privind propria democrație. De asemenea, au realizat că i-au convins pe ucraineni că vor învinge Rusia cu armament occidental și vitejie ucraineană și… au trimis o generație în mormânt. Au început apoi să observe că armata rusă- total neprofesionistă și statul rus slab- lovit de sancțiuni și fără tehnologie, ai cărui soldați, să ne amintim, furau cipuri din mașinile de spălat ucrainene pentru industria lor militară, rezistă cu succes unei alianțe formată din 50 de state. Mai mult, au ,,ronțăit” peste 20% din teritoriul ucrainean și nu se opresc. Urmare a ,,autosancționării” impuse Rusiei, Europa, devenită dependentă de gazul SUA, de patru ori mai scump decât gazul rusesc, abia supraviețuiește economic. Cetățenii americani care condamnau genocidul rus din Ucraina iau act acum de ceea ce se întâmplă în Gaza și realizează uriașa diferență dintre noțiunile de ,,operațiune specială” rusă și războiul de tip occidental (instrumentat de moderna armată israeliană sub protecția SUA, împotriva unei națiuni fără aviație, flotă, artilerie, sateliți de spionaj, radare, armată, etc.) La rândul lor, europenii se trezesc la realitate și observă că au fost jefuiți și îndobitociți de narațiuni false cum ar fi vaccinarea pentru libertate de mișcare și pentru sănătate. Românii, în siajul curentului general, iau act de realitățile conspiraționiste și rumegă fără să se revolte noul adevăr. Constatând docilitatea turmei ,,arhitecții oligarhiei globale” ne servesc o nouă narațiune, care intră în coliziune fontală cu prima. Președintele SUA a avertizat, la începutul lunii decembrie, că dacă Putin va câștiga războiul din Ucraina, atunci Rusia va ataca o țară NATO. Președintele Biden și-a regurgitat povestea inițială privind victoria Ucrainei și a devenit brusc- conspiraționist; rușii bețivi și ignoranți, cu armata și economia ,,moluz”, au devenit puternici foarte și ar putea ataca o țară NATO. Eventual, la micul dejun ar invada Europa. Consecința noii ipoteze e că va trebui să ne înnarmăm. Se înțelege că nu pentru prosperitatea furnizorilor de armament, ci pentru siguranță. O întrebare timidă subzistă. Ce avem noi și nu are Rusia și ar vrea de la noi ? …Poate datoriile de peste 160 miliarde de euro ? După ce Ministerul Sănătății ne-a găurit bugetul în pandemie, acum e rândul Ministerului Apărării Naționale care ne-a anunțat la sfârșitul anului că urmează să cumpere 1.059 blindate americane 4×4, cu o sumă estimată la 923 milioane de euro fără TVA. Asta, pe lângă cheltuielile deja antamate pentru avioanele, tancurile și transportoarele blindate, tot americane. Acestei intenții, i se adaugă alta, după care România va plăti peste un miliard de euro pentru achiziționarea a 200 de rachete pentru sistemul Patriot. O rachetă americană Patriot costă în jur de patru milioane de dolari iar o baterie Patriot peste un miliard. Asta, fără mentenanță. O dronă chinezească, operată de ruși (menită să păcălească sistemul Patriot) costă patru sute de dolari, iar un imput electronic nici atât. Yuri Ignat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene Ucrainene, citat de publicația greacă https://warnews247.gr/ekprosopos-oukranikis-aeroporias-oi-rosoi-dimiourgoun-ilektromagnitikous-palmous-paraplanontas-ta-rantar/ spunea la jumătatea lunii trecute; ,, Inamicul folosește atât rachete reale, cât și ținte false…… adică impulsuri electromagnetice pe care sistemele noastre radar le văd ca ținte, similare cu –Kinzhal- în funcție de parametrii de zbor, adică în ceea ce privește viteza și așa mai departe…, ” O țară cu nici zece milioane de locuitori, Israelul, a dezvoltat o armă laser numită Iron Beam, o tehnologie demnă de filmele SF. Problema e că și rușii dețin această tehnologie. Pe 25 septembrie 2023, https://numidia-liberum.blogspot.com/2023/09/armes-laser-russes-testees-avec-succes.html publica un material privind declarația președintelui rus Vladimir Putin în cadrul Forumului Economic de Est , și anume că Rusia lucrează la „ arme bazate pe noi principii fizice ” care „vor asigura securitatea oricărei țări dintr-o perspectivă apropiată a istoriei”. Conform sursei amintite, Peresvet este o platformă laser strategică rusă, concepută pentru a dezactiva navele spațiale inamice la altitudini de până la 1.500 de kilometri. Un laser cu energie suficientă pentru a orbi sateliții ar trebui să poată, de asemenea, să lovească aeronavele. În timp ce Peresvet „orbește” sistemele inamicului, un alt sistem laser, Zadira, le arde. https://sputnikglobe.com/20230912/what-does-putin-mean-by-weapons-based-on-new-physical-principles-1113316548.html ne dezvăluie existența în panoplia rușilor a unor tehnologii militare care vizează arme geofizice (seismică, climă, ozon, mediu) ….. Aceste arme sunt concepute pentru a provoca cutremure, erupții vulcanice, inundații și alte catastrofe, precum și modificarea vremii sau a climei, secete, inundații, furtuni etc. Sigur că da, trebuie să ne apărăm. Dar, în proximitatea acestor tipuri de arme, asta se poate face în primul și în primul rând prin diplomație. Asta e cea mai importantă ,,armă” ce poate fi utilizată de o țară mică în relația cu o țară continent, al cărui arsenal nuclear, pe lângă celelalte, poate distruge nu o țară, ci o planetă. România a renunțat la această formă pașnică de apărare și nu a avut inteligența minimală să se poziționeze într-o neutralitate politicoasă, ci a adoptat o retorică belicoasă, provocatoare, total nepotrivită, față de un vecin cu această statură. Provocare- fără nici o miză pentru noi, cu efecte distrugătoare pe termen lung asupra calității vieții cetățenilor, asupra economiei dar și a relațiilor de vecinătate. Politicienii noștri au angajat România în cheltuieli cu arme și locare de trupe străine, dovedit ineficiente în Ucraina și pe care ,,performanțele” economiei românești nu și le permit. Publicația britanică https://www.telegraph.co.uk/news/2023/12/27/russia-electronic-warfare-turn-tide-war-ukraine/?li_source=LI&li_medium=liftigniter-onward-journey , vorbind despre eficacitatea armelor furnizate Ucrainei, spunea săptamâna trecută.; ,, Un scut de impulsuri electromagnetice de-a lungul liniilor frontului oferă trupelor o protecție crucială pentru a contracara atacurile cu rachete și drone de la Kiev…. rachete trase cu Himars , despre care Kievul s-a lăudat cândva că aveau o precizie -asemănătoare cu un bisturiu-, au început să-și rateze ținta. În unele zone, aproape întotdeauna au ratat. La fel s-a întâmplat și cu bombele ghidate JDAM, furnizate forțelor aeriene ucrainene de către Statele Unite…. O rețea elaborată de semnale radio, infraroșu și radar, aruncate din cer deasupra câmpului de luptă, oferă forțelor ruse protecție fără precedent în unele zone….” Practic, plătim o inutilă taxă de protecție, uitând că de SUA ne desparte un continent și un ocean, iar americanii, funcție de conjunctură, își abandonează proiectele dacă acestea nu mai corespund interesului lor. Ucraina e un exemplul tragic. O țară devastată de război, rămasă cu datorii ce vor fi achitate, poate, într-o sută de ani … Război ce putea fi încheiat în aprilie/mai 2022 dacă nu se opuneau ,,binevoitorii” creditori occidentali. „…. Recuperarea terenurilor (ucrainene n.n.) este o modalitate greșită de a ne imagina cel mai bun rezultat. Adevărata victorie a Ucrainei este să se ridice din iadul războiului ca un stat puternic, independent, prosper și sigur, ferm ancorat în Occident” , relata de curând New York Times, citat de https://warnews247.gr/ta-amerikanika-mme-etoimazoun-tin-itta-tis-oukranias-den-chreiazontai-ola-ta-edafi-gia-na-nikisoun/ . Opinia publică a SUA începe să fie pregătită pentru pierderea definitivă a teritoriilor Ucrainei, pierdere ce va fi prezentată ca un triumf al elitelor care au patronat strategia militară a Ucrainei și care, în ciuda eșecului, previzibil de altfel, patronează și strategia pe termen lung a României.

Jr. Adrian M. Ionescu