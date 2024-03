Se reia campionatul

Sâmbătă, 9 martie este programată etapa 16, prima din cele trei rămase de disputat în sezonul regulat. În Seria 1, după retragerea, în tur, a Viitorului Darabani, s-a înregistrat, acum, și forfaitul Forestei Suceava

Gata cu așteptarea! După o pauză competițională de trei luni, campionatul Ligii a III-a își reintră în drepturi. La finalul acestei săptămâni este programată etapa cu numărul 16, prima din cele trei rămase de disputat din sezonul regulat. După acest mini-retur ce se va încheia pe 23 martie, eșalonul al treilea va continua cu play-off-ul și play-out-ul. În play-off-ul fiecărei serii vor accede primele patru clasate la terminarea sezonului regulat, în timp ce restul formațiilor se vor înfrunta în play-out. Miza play-off-ului, care se va derula pe parcursul a nouă etape în sistem tur-retur-tur, o constituie primele două locuri ce permit calificarea în semifinalele barajului de promovare (primele două clasate din Seria 1 vor înfrunta, încrucișat, primele două din Seria 2), în timp ce în play-out, formațiile se vor lupta pentru a evita ultimele două poziții care atrag în mod automat retrogradarea. Seria 1, din care fac parte nu mai puțin de trei formații băcăuane, CSM, FC și Aerostar, se confruntă cu încă o retragere. A doua din această stagiune. Astfel, după ce în tur a aruncat prosopul Viitorul Darabani, cu câteva zile înainte de începerea mini-returului și-a anunțat forfaitul, din motive financiare, și Foresta Suceava. Rămasă fără antrenor și fără lotul de jucători, gruparea suceveană (lideră a clasamentului la finalul maxi-turului) nu și-a putut relua pregătirile și, mai mult decât atât, pe fondul unui litigiu financiar cu unul din foștii săi antrenori, a suferit și o serie de depunctări din partea FRF. În urma retragerii, sucevenii vor pierde toate jocurile din returul sezonului regulat (cele cinci disputate în 2023 și cele trei rămase de disputat în 2024) cu 3-0 la masa verde.

Parcursul sucevenilor în retur

Etapa 10, 28 octombrie 2023 : 5-1 cu Rapid Brodoc, acasă.

Etapa 11, 3 noiembrie : 4-3 cu CSM Vaslui, în deplasare.

Etapa 12, 11 noiembrie : meci nedisputat acasă cu Viitorul Darabani, adversara fiind retrasă din campionat.

Etapa 13, 18 noiembrie : 2-2 cu Șomuz Fălticeni, în deplasare.

Etapa 14, 25 noiembrie : 1-3 cu Bucovina Rădăuți, acasă.

Etapa 15, 2 decembrie : 2-1 cu Știința Miroslava, în deplasare.

Etapa 16, 9 martie 2024, ora 15.00 : ACS Foresta Suceava- ACS FC Bacău.

Etapa 17, 16 martie, ora 15.00 : CSM Bacău- ACS Foresta Suceava.

Etapa 18, 23 martie, ora 15.00 : ACS Foresta Suceava- CS Aerostar Bacău.

Depunctarea Forestei a permis CSM Bacău să preia șefia Seriei 1, iar proaspătul forfait al sucevenilor va constitui un avantaj și pentru celelalte două formații băcăuane. Concret, FC Bacău ar putea face saltul către play-off (echipa lui Costel Enache nu ar depinde decât de propriile rezultate), iar Aerostar scapă astfel de grija locurilor 9-10 care duc în liga a patra deoarece, exceptând cazul (improbabil, de altfel) în care Seria 1 ar oferi ocupanta locului 8 cu cel mai slab coeficient de puncte din întreg campionatul Ligii a III-a, din această serie nu ar mai retrograda nimeni. Să mai spunem că, în ciuda promisiunilor zornăitoare venite dinspre Primărie, CSM Bacău are parte în 2024 de un buget înjumătățit, ceea ce a făcut ca nici transferurile propuse să nu se materializeze. În aceste condiții, antrenorul Cristi Popovici se vede nevoit să atace sezonul de primăvară cu un lot redus numeric, ceea ce complică misiunea „CSMeilor” în privința promovării. FC Bacău, în schimb, s-a întărit în această iarnă, gruparea prezidată de Cristi Ciocoiu asigurându-și serviciile lui Cârstean, Cimbru și Coajă. Cea de-a treia grupare băcăuană din Seria 1, Aerostar, mizează, în continuare, pe politica „babies”, antrenorul Mișu Ionescu având la dispoziție unul dintre cele mai tinere loturi din întreg campionatul al Ligii a III-a, nu doar din Seria 1. Practic, „aviatorii” mizează pe un efectiv Under 22, compensând lipsa de experiență cu elanul și dorința de afirmare. În fine, în Seria 5 găsim cea de-a patra divizionară C băcăuană, Viitorul Curița. După un maxi-retur în surdină, cu doar 11 puncte (la fel ca și penultima clasată, Ciucaș Târlungeni), gruparea curițeană l-a instalat pe banca tehnică pe Florin Croitoru, antrenorul care dusese Foresta pe locul 1. „Alb-verzii” au mutat și în planul efectivului de jucători și, chiar dacă amicalele iernii s-au derulat în ritmul numeroaselor înfrângeri, Curița speră ca rezultatele să vină atunci când vor conta mai mult: în campionat.

Seria 1

Programul etapei 16/ 9 martie, ora 15.00 : Bucovina Rădăuți- Aerostar Bacău, Rapid Brodoc- Șomuz Fălticeni, CSM Bacău- Știința Miroslava. CSM Vaslui stă, iar partida Foresta Suceava- FC Bacău nu se va juca, oaspeții urmând să câștige cu 3-0 la masa verde.

Programul etapei 17/ 16 martie, ora 15.00 : Știința Miroslava- Rapid Brodoc, CSM Vaslui- Bucovina Rădăuți, Aerostar Bacău- FC Bacău. Șomuz Fălticeni stă, iar partida CSM Bacău- Foresta Suceava nu se va juca, gazdele urmând să câștige cu 3-0 la masa verde.

Programul etapei 18-/ 23 martie, ora 15.00 : Foresta Suceava- Aerostar Bacău, FC Bacău- CSM Vaslui, Bucovina Rădăuți- Șomuz Fălticeni, Rapid Brodoc- FC Bacău. Știința Miroslava stă. Partida Foresta Suceava- Aerostar Bacău, oaspeții urmând să câștige cu 3-0 la masa verde.

Clasament

1 CSM Bacău 13 8 1 4 19-11 25p.

2 Bucovina Rădăuți 13 6 5 2 21-13 23p.

3 Foresta Suceava 13 8 3 2 32-18 21p.*

4 Știința Miroslava 14 6 1 7 21-22 19p.

5 CSM Vaslui 14 4 6 4 22-20 18p.

6 FC Bacău 13 4 3 6 18-18 15p.

7 Șomuz Fălticeni 14 3 6 5 19-25 15p.

8 Aerostar Bacău 13 3 3 7 12-19 12p.

9 Rapid Brodoc 13 3 2 8 11-29 11p.

*Foresta a fost penalizată cu pierderea a șase puncte

** Forestei i se vor anula cele trei victorii din retur și remiza cu Șomuz Fălticeni, în timp ce echipele care au pierdut în tur contra sucevenilor vor bifa câte trei puncte la masa verde

Seria 5

Programul etapei 16/ 8 martie, ora 15.00 : Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2- ACS SR Municipal Brașov. Sâmbătă, 9 martie, ora 15.00: Olimpic Zărnești- Olimpic Cetate Rășnov, Viitorul Curița- AFC Odorheiu Secuiesc, Kids Tâmpa Brașov- KSE Târgu-Secuiesc, AFC Câmpulung Muscel 2022- Ciucaș Târlungeni.

Programul etapei 17/ 16 martie, ora 15.00 : Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2- Olimpic Zărnești, ACS SR Municipal Brașov- AFC Câmpulung Muscel 2022, Ciucaș Târlungeni- Kids Tâmpa Brașov, KSE Târgu-Secuiesc- Viitorul Curița, AFC Odorheiu Secuiesc- Olimpic Cetate Rășnov.

Programul etapei 18/ 23 martie, ora 15.00 : Olimpic Zărnești- AFC Odorheiu Secuiesc, Olimpic Cetate Rășnov- KSE Târgu-Secuiesc, Viitorul Curița- Ciucaș Târlungeni, Kids Tâmpa Brașov- ACS SR Municipal Brașov, AFC Câmpulung Muscel 2022- Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.

Clasament

1 Olimpic Zărnești 15 10 3 2 50-20 33p.

2 AFC Câmplung Muscel 2022 15 10 3 2 28-10 33p.

3 Olimpic Cetate Râșnov 15 10 2 3 35-17 32p.

4 AFC Odorheiu Secuiesc 15 8 4 3 26-10 28p.

5 Kids Tâmpa Brașov 15 7 5 3 23-13 26p.

6 KSE Târgu-Secuiesc 15 5 3 7 15-26 18p.

7 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2 15 5 1 9 23-26 16p.

8 Viitorul Curița 15 3 2 10 22-33 11p.

9 Ciucaș Târlungeni 15 3 2 10 12-35 11p.

10 ACS SR Municipal Brașov 15 1 1 13 10-54 4p.

Dan Sion