Spitalele din Bacău impun restricții, în vreme ce numărul internărilor cu afecțiuni respiratorii scade

Nici nu a trecut o săptămână de la declarația Ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, care asigura populația că nu se vor impune restricții, că două spitale din județul Bacău au luat măsuri restrictive, într-o mișcare aparent contradictorie. Desigur, această decizie a stârnit neliniști și întrebări în rândul locuitorilor, în special având în vedere că numărul cazurilor de internări cu infecții respiratorii pare să fie în scădere.

“Vreau să spun un lucru care să fie extrem de clar de la început pentru toată lumea: nu se instituie niciun fel de restricţii. Nu aş vrea să aud tot felul de speculaţii că introducem restricţii pentru populaţie. Nu are niciun fel de legătură. Are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru un număr mai mare de infecţii respiratorii încât să putem să asigurăm toate resursele necesare. Am încheiat de curând împreună cu doamna secretar de stat Adriana Pistol şi doamna director general Amalia Şerban o teleconferinţă cu directorii direcţiilor de sănătate publică pentru a putea să ne coordonăm activitatea în această perioadă şi să asigurăm resursele necesare pentru controlul acestei situaţii”, a explicat Alexandru Rafila.

În ciuda asigurărilor ministrului Rafila, Spitalul din Buhuși a decis să restricționeze accesul vizitatorilor. Aceștia sunt acum obligați să poarte mască, halat și să-și dezinfecteze mâinile pentru a reduce riscul de răspândire a infecțiilor. De asemenea, în Bacău, au fost impuse, cel puțin deocamdată, numai restricții privind durata vizitelor, o măsură care poate afecta atât pacienții, cât și familiile acestora.

Afirmațiile ministrului cu privire la absența restricțiilor par să nu fi ajuns în întregime la autoritățile locale din Bacău, iar decizia spitalelor de a introduce măsuri restrictive ar putea crea confuzie și nemulțumire în rândul comunității.

Cu toate acestea, ceea ce este și mai intrigant este faptul că aceste restricții au fost impuse în ciuda unei scăderi a numărului de internări cu viroze respiratorii.

În data de 2 februarie, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a raportat 59 de internări cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și 134 cu bronhopneumonii, iar astăzi, aceste cifre au scăzut la 56 de internări cu IACRS și 119 cu bronhopneumonii.

Comparând aceste date cu cele din lunile anterioare, observăm că numărul actual de internări este oarecum similar cu cel din lunile noiembrie 2023 și ianuarie 2024, când nu au fost impuse restricții.

Pe 17 noiembrie 2023, DSP a raportat 46 de internări cu IACRS și 93 cu bronhopneumonii, iar pe 11 ianuarie același an, s-au înregistrat 43 de internări cu IACRS și 102 cu bronhopneumonii.

Această discrepanță între declarațiile Ministrului Rafila și acțiunile concrete ale spitalelor din Bacău ridică întrebări privind coeziunea și comunicarea între nivelurile de conducere ale sistemului medical.