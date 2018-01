Sâmbătă, 6 ianuarie, de Sfânta Sărbătoare a Botezului Domnului, Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va oficia Sfânta Liturghie arhierească și Slujba Aghiasmei celei Mari în Piața Catedralei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Onești. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și de Protoieria Onești, în colaborare cu Primăria Onești și RAJA Constanța – care administrează și rețelele de apă și canalizare din Onești. De la ora 11,00 începe Slujba Aghiasmei celei Mari, în Piața Catedralei Ortodoxe „Pogorârea Sfântului Duh”, iar de la ora 12,30 va avea loc Slujba de binecuvântare a rezervoarelor de apă ale orașului, de la gospodăria de apă de pe Dealul Cuciur. Pentru deplasarea pe Dealul Cuciur vor fi la dispoziție cinci microbuze. 29 SHARES Share Tweet

