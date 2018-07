Sexul slab, mereu la putere. BACăuance de 10 (zece)

Ele sunt candidatele care au urcat Bacăul pe locul II, după București, cu cele mai multe note maxime la examenul de bacalaureat 2018 , din cele 132 înregistrate la nivel național.

„Pentru a reuși, este foarte important ca încă de la început să-ți fixezi un obiectiv, să știi exact ceea ce-ți dorești de la tine. Apoi, desigur, munca permanentă este esențială. Și nu munca din obligație, pentru că părinții sau profesorii au mari așteptări de la tine, ci din determinarea de a face totul cât mai bine, știind că ai valorificat orice șansă. La fiecare examen mi-am spus că, indiferent de dificultatea subiectelor sau de rezultate, trebuie să fac tot posibilul ca eu să fiu mulțumită de mine. Până la urmă, acest lucru este cel mai important. Va urma Informatica pentru mine, la Universitatea București.”

Mihaela Antal-Burlacu, absolventă a Colegiului Național „Gh.Vrănceanu” Bacău

„Examenul de bacalaureat a reprezentat pentru mine o provocare destul de obositoare. Gradul de dificultate al subiectelor nu a fost foarte ridicat, însă atenția și concentrarea sunt foarte importante pentru acest examen. Consider că ajutorul profesorilor, care pe parcursul anilor de liceu au urmărit evoluția noastră și ne-au furnizat toate informațiile de care aveam nevoie, a jucat un rol decisiv în obținerea acestui rezultat. Fiindcă marea mea pasiune e Fizica, voi urma studiile superioare la Universitatea din Edinburgh.”

Teodora Elena Bulichi, absolventă a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești

„Consider că nimic nu este imposibil atât timp cât crezi că vei reuși ceea ce ți-ai propus. Aceste note sunt rezultatele pasiunii, perseverenței și modului eficient de organizare a timpului. Îmi doresc să urmez cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității București, dar și Relații Economice Internaționale la Academia de Studii Economice. În timpul liber, las creativitatea să își spună cuvântul și concep ținute. Am acest hobby încă din copilărie și am intenția de a-l transforma, de-a lungul timpului, într-o carieră.”

Dana Maria Chiriac, absolventă a Colegiului Național „Gh.Vrănceanu” Bacău

„Am avut și norocul unor profesori extraordinari, pentru care nu am cuvinte de laudă. La Limba Română pe doamna Simona Belciu, o profesoară absolut de exceptie, iar la Chimie pe doamna Luminița Prăjinaru, care a fost ca o mamă. Fără niciun fel de pregătire suplimentară, timp de 4 ani a lucrat cu mine și cu alți colegi, unde am obținut performanțe pe care nici nu visam să le atingem. Și, nu în cele din urmă, la Matematică pe doamna Narcisa Dobrovăț. Va urma un nou pas pentru mine, Medicina la București.”

Daniela Ghineț, absolventă a Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moinești

„Inițial nu îmi venea să cred, când am văzut notele. Chiar visasem în noaptea aia și chiar în acel vis știam că nu e adevărat. Cel mai mult s-au bucurat mama și două verișoare de ale mele care au văzut rezultatul înaintea mea. Îmi voi continua studiile la Psihopedagogie în Iași, pentru că îmi doresc o carieră în acest domeniu. Chiar vreau să ajut oamenii, din toate punctele de vedere.”

Alexandra Ioana Jitaru, absolventă a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău

„În liceu, pe lângă supercolegul meu de bancă și trei prietene minunate, am cunoscut profesori minunați, căci ei sunt oamenii care, întâi de toate, m-au format ca om, devenind apoi un exemplu. Pentru că am învățat, pentru mine nu a fost greu la examenul de bacalaureat. În primul rând am beneficiat de tot sprijinul părinților mei. Pregătire am făcut doar la Psihologie, pentru că vreau să-mi continui studiile în acest domeniu, la București. Vreau să devin un psiholog adevărat.”

Cristina Elena Ojog, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău

„Pentru mine nu a fost dificil acest examen. Mai departe merg la Medicină, la București, pentru că vreau să mă fac medic neuroendocrinolog. Mama și bunica mea sunt farmaciste, iar eu vreau să fiu…«peste». Am fost din clasa I la «Ferdinand» și am fost mereu mulțumită de profesorii care m-au îndrumat, în special de cei care au predat materiile pentru Bacalaureat. Nota 10 pe linie este cel mai frumos cadou pe care i l-am oferit doamnei mele diriginte, prof. Cristina Manoliu, care mi-a predat Matematica încă din clasa a V-a.”

Alexandra Pravăț, absolventă a Colegiului Național „Ferdinand I” Bacău

„La mine va fi de acum Ingineria civilă la Universitatea din Sheffield, Marea Britanie. Care e cheia succesului? Să înveți pentru tine, nu pentru altcineva sau altceva. Am avut parte de susținere necondiționată atât acasă, cât și la școală. Dacă am fost vreodată norocoasă la ceva, la asta am fost: să dau peste oameni pasionați, competenți, care să mă ajute să îmi ating obiectivele. Nu aș putea fi mai recunoscătoare și îmi place să cred că rezultatul reflectă acest lucru.”

Andra Teodora Șoiman, absolventă a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” Onești

„Indiferent de rezultatul îmbucurător, nu pot spune că bacalaureatul nu a fost stresant. Este dificil să-ți păstrezi calmul când examenul care îți influențează semnificativ viitorul este, adesea pe bună dreptate, considerat o loterie, iar emoțiile și stresul pot fi o piedică în a da tot ce ai mai bun. Am decis să-mi amân înscrierea la facultate cu un an în vederea aprofundării ariei de specialitate care mă pasionează, respectiv Neuroștiințele. Cum în țară nu este posibil, intenționez să-mi continui studiile la Univeristatea Edinburgh din Scoția, fie prin programul de Cognitive Science MA, fie printr-un program cu abordarea Neuroscience B Sc.”

Larisa Elena Vieru, absolventă a Colegiului Național „Grigore Moisil” Onești

Roxana Neagu, Florin Ștefănescu, Ion Moraru