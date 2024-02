Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

DISPOZIŢIA NR. 362 DIN 23.02.2024 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru data de 29.02.2024, ora 10,00, la CAEx

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind conferirea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Bacău” domnului Ronald Gavril

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții „Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Gradinitei nr. 24” din Municipiul Bacău

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat la faza PROIECT TEHNIC pentru obiectivul de investiții „Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale nr 10” din Municipiul BACĂU

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind diminuarea subvenției unitare acordată de la bugetul local al Municipiului Bacău pentru energia termică furnizată în sistem centralizat consumatorilor casnici, conform Planului pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei aprobat prin HCL nr. 407/6.10.2023

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea taxelor/tarifelor pentru serviciul de administrare a cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre și pentru aprobarea Actului Adițional 1 la Contractul de delegare prin concesiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local – Administrarea cimitirelor și a serviciilor de pompe funebre din Municipiul Bacău, Nr. 203736/582/29.11.2023/2110/4.12.2023

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2024, întocmit de către Ocolul Silvic Traian

7.Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre SC Agroindustriala SA și Municipiul BACĂU

8.PROIECT DE HOTARARE NR. 122431 din 08.02.2024 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE CLADIRE DE BIROURI CU SHOWROOM SI MAGAZIE LA PARTER; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren proprietate privata a beneficiarului cu nr. cadastral 88139, Str. Letea, nr. 17 – 22 B din municipiul Bacau BENEFICIAR: S.C. TELESYSTEM S.R.L. CONSILIUL

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea între Municipiul Bacău și Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” pentru desfășurarea unui spectacol artistic

10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68640/16.02.2016, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68716/10.03.2016, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. DR. DANIELA CORBAN S.R.L., reprezentata legal de d-na Daniela Corban, pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent

11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in contractul de concesionare nr. 3822 din 15.02.1999, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 68616/21.02.2012 si nr. 68714/10.03.2016, incheiat intre municipiul Bacau si E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.

12.PROIECT DE HOTARARE NR. 123612 din 12.02.2024 privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare

13.Proiect de hotarare privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării cu plata în rate și a prețului de vânzare a locuinței pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacău, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.10, către doamna Ciobanu Petronela Gabriela, în calitate de titular de contract de închiriere

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vănzării cu plata în rate și a prețului de vânzare stabilit prin Raport de evaluare de către evaluator autorizat, încheierii contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința din fondul locativ de stat, ce se află în domeniul privat al municipiului Bacău, situată în Bacău, str. Prelungirea Bradului, nr.113, sc. B, ap.8

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare, a Organigramei și a Statului de Funcții la S.M.U.P. și abrogarea art. 3 și art. 4 din HCL nr. 61/2018 privind înfiinţarea “Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău”, cu modificările și completările ulterioare

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plata catre Spitalul Judetean de Urgenta Bacau a unor mijloce fixe amortizabile si obiecte de inventar

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în administrare către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău a unui bun imobil – construcție situat în Calea Dr. Alexandru Șafran, nr. 145

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2024

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2024 CONSILIUL

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr.2 la H.C.L nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018

23.PROIECT DE HOTARARE privind includerea în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri imobile- terenuri

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui bun imobil teren extravilan în suprafață de 22.196 mp

25.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora în condițiile legii

26.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău, str.Gării și str.Trecătoarea Gherăiești

27.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dreptului de uz si servitute către DELGAZ GRID SA asupra unei suprafeţe de teren situată în municipiul Bacău, str.Calea Romanului

28.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HCL nr.385/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație ale unităţilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024

29.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2024

30.PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea HCL nr.445/2023 privind achiziția unor servicii de evaluare a 53 (cincizeci și trei) de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții, situate in intravilanul Municipiului Bacău, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a UAT Bacău

31.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr.cadastral 68182, înscris în C.F. nr.68182 a municipiului Bacău, strada Mioriței, în 2 loturi

32.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dezlipirii , in două loturi, a imobilului în suprafață de 18.436mp, nr.cadastral 81311, C.F. nr.81311, situat în Municipiul Bacău, strada Timpului

33.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alipirii imobilului cu nr.cadastral 85893, în suprafață de 42 mp, cu imobilul cu nr.cadastral 87159, în suprafață de 5 mp, situate în municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr.45, într-un singur corp de proprietate, în suprafață totală de 47 mp

34.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 266 mp, situat în incinta P.T. nr.37, din municipiul Bacău, str. Victor Babeș (adresă nouă str.Narciselor nr.5) CONSILIUL

35.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitatie publică a unui spațiu situat în incinta P.T. nr.10, din municipiul Bacău, str. Milcov nr.128E

36.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică, a lotului S2-teren aferent Centrului de Pregătire Protecție Civilă aparţinând domeniului public al municipiului Bacău, județul Bacău, în suprafaţă totală de 2.455,00 mp

37.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a întâmpinării formulată în Dosarul nr.18009/3/2023

38.A.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.8 la Hotărârea Consiliul Local Bacău nr.539 din 27.12.2023 privind aprobarea pentru anul 2024 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul fiscal, modificată și completată.

38.B.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 68524/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 69354/25.07.2019, nr. 140506/10.06.2021, nr. 189850/21.12.2021, nr. 207848/09.12.2022 si nr. 211732/29.12.2023 de la C.M.I. DR. COSTIN LUCIA la S.C. DO-MED CARE S.R.L.

38.C.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău, pe parcursul anului 2024.

38.D.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2. din HCL nr.300/2023 privind aprobarea participării Spitalului de Pneumoftiziologie în cadrul Planului Național de Redresare Și Reziliență – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I.3 Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția I1.3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructură digitală a unităților sanitare publice și depunerii proiectului „Guvernanță digitală eHealth și interoperabilitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău”

38.E.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Bacău și Ansambul Folcloric ”Busuiocul” pentru desfășurarea unor repetiții și prezentarea spectacolului dedicat Zilei Internaționale a Femeii – Concert de Mărțișor.