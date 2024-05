Promoția 1972 a Școlii din Păncești se reunește pe 1 iunie

Se anunță zi de sărbătoare, încărcată de mari emoții, la Păncești – Sascut. Foștii elevi și profesori ai școlii din localitate se întâlnesc la 52 de ani de la absovirea cursurilor gimnaziale. Mai exact, este vorba de Promoția 1972.

Școala Generală nr. 1, din satul Păncești, com. Sascut, jud. Bacău, a devenit între timp structură a Școlii Gimnaziale „Explorator Theodor Gheorghe Negoiță” – Sascut. Pănceștiul este atestat documentar încă de pe vremea lui Ștefan cel Marea. Înainte de Reforma administrativă din 1968, a fost o mare și înfloritoare comună. Practic, satul Păncești este cel mai mare din comuna Sascut și a contribuit cu cea mai mare zestre economică la bogăția comunei.

Istoricul școlii

Prima școală primară din comuna Păncești, de atunci, a fost înființată în anul 1864 de către Alexandru-Ioan Cuza, când a introdus învățământul obligatoriu și gratuit. Inițial, școala a funcționat într-o casă veche, ca mai apoi în 1868, să fie construită o clădire cu 4 săli de clasă și cancelarie, având clase I- VIII. În timp, datorită numărului mare de copii, deoarece satul se întinde pe o vale lungă de 7 km, s-a mai construit o școala, mai sus, la distanță de vreo 3 km, doar pentru ciclul I-IV. „Cum odinioară numărul copiilor era într-o continuă creștere, în a doua parte a anilor 60, s-a pus problema construirii unui lăcaș nou, modern, cu etaj, dotat cu opt săli de clasă, cancelarie, bibliotecă, birou director, laborator. Astfel, toamna anului 1969 a însemnat pentru mulți învățători, profesori și elevi începutul activității într-o unitate școlară nouă. Pe atunci, școala era plină de elevi, iar generația mea a fost in jur de 100 de copii-elevi care efectiv am frecventat cursurile acestei școli”, ne-a povestit Maria-Ileana Tănase, una dintre organizatorii evenimentului din 1 iunie de la Păncești. Din cauza cooperativizării forțate a agriculturii și implicit a exodului către oraș, în timp, natalitatea a fost cu fiecare generație în scădere. O realitate tristă care de ceva timp se simte și la nivel național. În prezent, întreaga Școală de la Păncești este frecventată cu maxim 30 de elevi în plus, față de cei din Promoția 1972.

Ce profesori vor fi prezenți la întâlnire

„În anul 1964, când noi cei născuți în anul 1957, am intrat în clasa întâi Ministerul Învățământului a instituit învățământul obligatoriu și gratuit de 8 ani, care până atunci fusese de 7 ani. Dintre cadrele didactice de atunci, ne mai putem bucura doar de prezența următoarelor:

– Doamna înv. Onea Constanța, care peste câteva luni va împlini venerabila vârstă de 90 ani și care trăiește în sat

– Domnul prof. de Limba română, Mănăilă Neculai, de 89 de ani, tot la Păncești

– Doamna prof. de Limba română și franceză, Fasolă Ana-Olimpia, care trăiește la Sascut

– Domnul prof. de Educație fizică, Băluță Constantin, și care trăiește la Păncești

– Doamna profesoară de Matematică, Negoiță Emilia-fiică a satului, care în timp a predat la Târgul-Ocna, unde trăiește în prezent

– Domnul prof. de Matematică, Negoiță Vasile, care pentru 42 de ani a predat la la școala din comuna Dofteana, jud. Bacău, acolo unde se află Castelul Ghika, monument istoric de interes național. În prezent locuiește la Târgu-Ocna”, a detaliat Maria-Ileana Tănase.

La această întâlnire va participa și actuala conducere a școlii, prin cei doi directori, prof. Ion Pascu și prof. Carmen Stanciu, inspector școlar prof. Ionela Sandu, prof. Gabriela Cerbu, prof. Anca Pârvan și prof. Costel Leonte, precum și reprezentanți ai autorităților locale. Ansamblul „Mugurelul” de șa Școala Păncești va susține un moment artistic.

Ziarul Deșteptarea va urmări acest eveniment și va publica aspect de la această întîlnire emoționantă.