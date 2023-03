Se produce “rotativa planetară”

“ Parlamentul Federației Ruse este o farsă, pentru că nu au existat alegeri corecte în țară de multă vreme. Partidul pro-guvernamental Rusia Unită și afiliații săi puțin deghizați, stau acolo, mimând pluralismul politic din țară….” o declaratie ce pare în acord cu politica oficială europeană. Cel care o face e, însă, Igor Valierevich, liderul mișcării politice ruse de opoziție „A treia forță” (ROD TS) care nu are reprezentanță parlamentară. În interviul acordat publicației de limbă franceză https://rusreinfo.ru/fr/2023/02/interview-digor-skurlatov-rod-troisieme-force/ , Igor Valierevich afirma; ,, ROD TS pledează pentru aderarea Ucrainei la Federația Rusă ca una sau mai multe regiuni în cadrul unei politici de iredentism, așa cum s-a făcut între RDG și RFG. Rusia, Ucraina și Belarus sunt chiar și genetic un singur popor. Oricine crede altfel este un trădător. În prezent, o mie cinci sute de membri ai ROD TS luptă pe front. Și ei recrutează susținători acolo. Ne-am distribuit în mod egal luptătorii ca voluntari în februarie-aprilie anul trecut în forțele Republicilor Donețk și Lugansk, în Wagner, în unitățile Kadyrov și în alte unități. Ministerul Apărării a refuzat să ne formăm propriile regimente și batalioane….. China va deveni în sfârșit noul hegemon în lume, Statele Unite își vor pierde dominația. Franța se va afla la cheremul migranților și al globaliștilor, iar populația indigenă va fugi în Rusia; multe alte țări vor coborî în anarhie. Nu știu cât de repede îl pot convinge suporterii ROD TS de la Kremlin pe Vladmir Putin să reformeze în mod fundamental țara….” Alternativa unui partid de opoziție care să preia conducerea în Rusia, atât de dorită de vestul colectiv, nu pare de preferat. Războiul ocidentului declarat cetățenilor ruși, ca răspuns la invazia militară în Ucraina, a reușit să strângă în jurul ,,Comandantului Suprem” 80% din populația Federației. De asemenea și amenințările proferate de SUA Chinei au fost o nesăbuință, care a avut efectul invers celui dorit . China, care și-a măsurat cu chibzuință pașii politici până acum și a părut în ochii politicienilor de la Washington ca un urs panda adormit. Numai că panda nu era adormit și era de fapt un dragon. La data când președintele Biden îl vizita pe președintele Zelensky, situl oficial al Ministerului de Externe al Republicii Populare Chineze, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202302/t20230220_11027664.html , publica un rechizitoriu necruțător la adresa politicii intervenționiste a SUA, de neconceput nu cu mult timp în urmă. Sub titlul Hegemonia SUA și pericolele sale, analiza e de natură a devoala o fațetă a politicii americane despre despre care nu se vorbește: ,, De când și-au câștigat independența în 1776, Statele Unite au căutat în mod constant expansiunea prin forță: au măcelărit indieni, au invadat Canada, au purtat un război împotriva Mexicului, au instigat războiul americano-spaniol și au anexat Hawaii. După cel de-al Doilea Război Mondial, războaiele provocate sau declanșate de Statele Unite au inclus Războiul din Coreea, Războiul din Vietnam, Războiul din Golf, Războiul din Kosovo, Războiul din Afganistan, Războiul din Irak, Războiul Libian și Războiul Sirian,… Hegemonia militară a SUA a provocat tragedii umanitare. Din 2001, războaiele și operațiunile militare lansate de Statele Unite în numele combaterii terorismului au luat peste 900.000 de vieți, dintre care aproximativ 335.000 de civili, milioane de răniți și zeci de milioane strămutate. Războiul din Irak (din 2003) a dus la aproximativ 200.000 până la 250.000 de morți civili, inclusiv peste 16.000 uciși direct de armata SUA și a lăsat mai mult de un milion fără adăpost. Statele Unite au creat 37 de milioane de refugiați în întreaga lume. Din 2012, doar numărul refugiaților sirieni a crescut de zece ori. Între 2016 și 2019, 33.584 de decese de civili au fost documentate în luptele siriene, inclusiv 3.833 uciși în urma bombardamentelor coaliției conduse de SUA, jumătate dintre ele femei și copii. Serviciul Public de Radiodifuziune (PBS) a raportat, la 9 noiembrie 2018, că loviturile aeriene lansate de forțele americane numai asupra Raqqa au ucis 1.600 de civili sirieni. Războiul de două decenii din Afganistan a devastat țara. Un total de 47.000 de civili afgani și 66.000 până la 69.000 de soldați afgani și ofițeri de poliție, care nu au legătură cu atacurile din 11 septembrie, au fost uciși în operațiunile militare americane, iar peste 10 milioane de persoane au fost strămutate. Războiul din Afganistan a distrus fundamentul dezvoltării economice acolo și a aruncat poporul afgan în sărăcie. După -retragerea de la Kabul- din 2021, Statele Unite au anunțat că vor îngheța circa 9,5 miliarde de dolari în active aparținând băncii centrale afgane, o mișcare – pură de jaf-….. În timpul războiului din Coreea, războiul din Vietnam, războiul din Golf, războiul din Kosovo, războiul din Afganistan și războiul din Irak, Statele Unite au folosit cantități masive de arme chimice și biologice, precum și bombe cu dispersie, bombe cu aer combustibil, bombe cu grafit și bombe cu uraniu sărăcit, provocând pagube enorme instalațiilor civile, nenumărate victime civile și poluare durabilă a mediului….” La două zile după publicarea materialului de mai sus, când domnul Biden aflat la Varșovia se ,,reunea” cu liderii flancului estic al NATO, directorul Biroului Comisiei pentru Afaceri Externe a Comitetului Central al Partidului Comunist din Republica Populară Chineză, Wang Yi, se întâlnea cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrushev — în calitate de coordonatori ai mecanismului de consultare strategică de securitate China-Rusia — cu ministrul de externe Serghei Lavrov și cu președintele Vladimir Putin; în mod fără echivoc, China și-a exprimat cu această ocazie oficial opțiunea. Wang Yi, citat de https://www.indianpunchline.com/china-reboots-no-limit-partnership-with-russia/ , spunea; „Relația dintre Rusia și China a trecut testul schimbărilor drastice din peisajul mondial și a devenit matură și tenace, rămânând la fel de fermă ca Muntele Tai… Deși crizele și haosul apar adesea, provocările și oportunitățile există în același timp, iar aceasta este dialectica istoriei.” Muntele Tai are o semnificație specială pentru chinezi. Tai Shan face parte dintre cei cinci munți considerați sfinți în religia taoistă, monarhii chinezi venind aici ca să aducă jertfă cerului și pământului. Dincolo de simbolistică însă, există o logică a simetriei conflictului. Dacă SUA duce un război proxy în Ucraina împotriva Rusiei, China a pus declarativ bazele unui război proxy cu SUA, prin intermediul Rusiei. Publicația greacă https://warnews247.gr/afixi-roson-se-kineziki-vasi-o-pla-paradidei-systimata-pyrovolikou-plz-05-kai-mlrs-ar1a-ston-rosiko-strato-ti-akolouthei/ difuza un articol cu titlul; ,,China a intrat în război împotriva Ucrainei și a NATO; livrează armatei ruse sisteme de artilerie PLZ-05 și MLRS AR1A!”; publicația invocă surse anonime atât ruse cât și chineze. Escaladarea declarațiilor oficialilor americani privind sancțiunile pe care le vor aplica Chinei în condițiile când va furniza arme Moscovei, în timp ce vestul furnizează arme Ucrainei, nu au făcut decât să irite China. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, citat de https://www.express.co.uk/news/us/1738575/Ukraine-news-us-china-serious-consequences-Vladimir-Putin-latest-news-dxus , a emis un avertisment către Beijing în timpul unei conferințe de presă de la sfârșitul lunii trecute. ,,Cu siguranță vom continua să clarificăm guvernului chinez și companiilor și băncilor din jurisdicția lor care sunt regulile cu privire la sancțiunile noastre și consecințele grave cu care s-ar confrunta pentru încălcarea acestora.” SUA au impus, de asemenea, sancţiuni unei companii chineze care ar fi furnizat imagini din satelit în sprijinul trupelor mercenare ruse care luptă în Ucraina. Amenințarea continuă a consolidării forțelor americane în Taiwan și ultima acuzație, reală de altfel, privind originea COVID, la care și SUA a fost cofinanțator, a determinat replica purtătorului de cuvânt al M.A.E. chinez din 6 martie, Mao Ning ( https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/2511_665403/202303/t20230307_11036582.html ) care a somat SUA să ,,.. să dezvăluie informații despre laboratoarele sale biologice de la Fort Detrick și în întreaga lume și să ofere oamenilor din lume adevărul pe care îl merită.” Toate aceste evenimente aparent disparate fac să fiarbă cazanul cu ingrediente. Oare ce ar mai trebui adăugat, ca să ne lămurim că cel de al treilea război mondial e în chinurile facerii…?

Jr. Adrian M. Ionescu