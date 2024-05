CSȘ Bacău, Speranțe la Turneul Final

Echipa antrenată de Ionuț Vasluianu va evolua de miercuri și până duminică, la Zalău, la Final Eight-ul Campionatului Național

Anul trecut și-au adjudecat argintul național la mini-volei. Anul acesta, au schimbat nu doar categoria, trecând la Speranțe, dar și o parte din componența echipei, în condițiile în care, din trupa ce s-a laureat vice-campioană națională în 2023, au rămas doar șase componenți. Nu și-au modificat însă cu nimic ambițiile. Și nici obiectivul: prezența în lupta pentru medalii. Calificată la Turneul Final după ce a trecut prin rigorile turneului zonal și a două turnee semifinale, echipa de Speranțe a CSȘ Bacău la volei masculin este gata pentru ultimul asalt. Ultim asalt care va avea loc, în perioada 15-19 mai, la Zalău, gazda Final Eight-ului Campionatului Național. Repartizați în grupă cu CSȘ Dream Tulcea, Lapi Dej și CSȘ Zalău, băcăuanii au șanse însemnate de a intra în 1-4.

„Aceasta este ținta noastră: să accedem în 1-4. Cunosc foarte bine adversarele, știu perfect potențialul echipei mele, așa că, în mod realist consider că putem ajunge în primele patru. Iar dacă favorite pentru aur sunt, în opinia mea, CSM București și Tulcea, noi ne-am putea înscrie în lupta pentru bronz”, a prefațat Turneul Final de la Zalău antrenorul CSȘ Bacău, Ionuț Vasluianu, care consideră că sinusoidele din sezonul acesta au întărit echipa sa:

„Am început zona foarte bine, după care, în ultimele două turnee am acuzat o anumită o oboseală, care ne-a costat calificarea directă, obligându-ne să ajungem la Turneul Semifinal 1. A urmat apoi Turneul Semifinal 2, unul de totul sau nimic, în care echipa mea s-a auto-depășit, obținând victorii esențiale cu gazdele de la Botoșani și cu CSȘ București. Suplimentul de meciuri oficiale disputate reprezintă un plus de care sper să putem profita la Zalău. Băieții își doresc foarte mult, suntem bine pregătiți, așa cum a arătat-o și ultimul amical, câștigat cu 3-2 sâmbăta trecută, la Buzău și abordăm cu toată încrederea Turneul Final”.

La Zalău, Ionuț Vasluianu va conta pe următorul lot: Matei Sava, Mario Băbuță, Petru Holtea, Mihnea Mocanu, Denis Câdă, Victor Zaharia, Vlad Balmuș, Toma Rotaru, Leonardo Sumănaru, Marian Năstase, Ștefan Zaharia, Andrei Doniga, George Ciutescu, Arian Solomon și Darius Tătaru.