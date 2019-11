Inginerul băcăuan Laurențiu Baciu, președintele autosuspendat de la conducerea Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), anunță organizarea unei confederații a tuturor producătorilor agricoli din România, din toate domeniile agriculturii. În prezent este definitivat statutul noii organizații, care ar putea să-și înceapă activitatea chiar înainte de Crăciun.

„Poarta noii organizații – ne-a declarat Laurențiu Baciu – este deschisă pentru toți, începând de la fermierul care are numai un hectar de teren. Confederația îi va reprezenta pe toți. Am făcut publică această intenție și am făcut deja propunerile necesare la secretarul general al Guvernului pentru rezervarea numelui confederației. Am lucrat cu o echipă de juriști la finalizarea statutului noii organizații, iar aceasta va avea o conducere modernă, după modelul COPA COGECA – cel mai puternic grup de interese pentru fermierii europeni și cooperativele lor agricole. Primesc, zilnic, sute de telefoane de la fermieri care mă solicită să nu-i abandonez. LAPAR, în cei opt ani sub conducerea mea, a făcut multe pentru ei, pentru că m-am bătut permanent cu autoritățile statului”.

LAPAR după președinția Baciu

Laurențiu Baciu s-a autosuspendat de la conducerea LAPAR după scandalul dispariției unor fonduri din cele constituite prin cotizațiile membrilor.

„La ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp în LAPAR – a precizat președintele autosuspendat -, am considerat că nu mă mai regăsesc în politica ei. Cei care au rămas la conducere în perioada în care eu m-am autosuspendat au dus atât de jos activitatea și prestigiul ei, că mai jos de atât nici nu se putea. Nu au avut nicio activitate timp de șapte luni, nu au participat la nicio întâlnire sau întrunire, dar s-au întâmplat atâtea între timp”.

Cazul dispariției de fonduri este încă în instrumentarea organelor abilitate, dar Laurențiu Baciu se declară nevinovat ș, de asemenea, dezgustat că unii dintre colegi, care au mirosit că în LAPAR ar fi vorba de „sânge”, au devenit foarte vocali și vin cu fel de fel de acuzații „pe care nici organele de cercetare nu și-au permis să le facă (pentru că mai au încă multe semne de întrebare la acțiunea lor)”. Președintele autosuspendat mai crede că ar mai fi putut fi vorba de răbdare în asemenea situație, pentru că până la alegerile generale din LAPAR, în februarie, nu mai e mult.

„Detractorii – opinează Laurențiu Baciu – nu sunt majoritari în organizație, nici măcar 30%, dar mulți dintre ceilalți doar au asistat la spectacol, fără să emită păreri mai ales în discuțiile cu detractorii. Unii au fost totuși autoritari prezentând realitatea, precum vicepreședintele Daniel Ciobanu, colegul nostru fermier în Dămienești, care este și unul dintre cei mai documentați membri ai organizației. Din 21 de membri ai Consiliului Director, solidari sunt vreo 17 și văd realitatea, dar în fața unor momente decisive se ascund. Doar individual emit opinii. Am trecut peste toate problemele care au apărut, pentru că am avut satisfacția lucrului bine făcut. Mi-a plăcut astfel de eforturi pentru că am avut și rezultate”.