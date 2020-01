Dublu eveniment la Galeriile de Artă ALFA din Bacău, vineri, 31 ianuarie: vernisajul expoziţiei anuale a artiştilor plastici şi aniversarea a 50 de ani de la expoziţia din decembrie 1969 – ianuarie 1970, care a marcat şi înfiinţarea Uniunii Artiştilor Plastici, care, la început, a purtat numele Cenaclul „Nicu Enea”, devenind filială a UAP, în 1973. Organizatorii, Filiala Bacău a UAP şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, prin Muzeul de Artă, au căzut de acord, ca urmare a colaborării active în cei 50 de ani, ca Expoziţia Anuală să aibă loc la Galeriile ALFA, loc în care s-a vernisat şi expoziţia din 1969-1970.

„La început au fost cinci membri, Ion Burdujoc, Ilie Boca, Salomeea Velea, Gheorghe Mocanu şi Grigore V. Coban, care a fost ales ca primul preşedinte al nou înfiinţatei filiale. Filiala a crescut, de la cinci membri, la 23 în 1990, ajungând astăzi la 60 de membri, pictori, sculptori, graficieni, fotografi, caricaturişti. Am adus la această expoziţie, în semn de omagiu şi respect şi lucrări ale înaintaşilor noştri, Elvira Enea, Aurel V. Agripa, Constantin Burdujoc, Gheorghe Mocanu, Ilie Boca, Constantin Doroftei, Didina Solomon, Petru Pinca etc., lucrări aflate în patrimoniul Muzeului de Artă, cât şi lucrări, în marea lor majoritate, ale artiştilor contemporani, care formează filiala noastră. Este, dacă vreţi, o sărbătoare a artei băcăuane, o privire asupra a ceea ce are mai bun şi valoros uniunea noastră”, a spus Dionis Puşcuţă la deschiderea expoziţiei, fost preşedinte al Filialei Bacău a UAP.

De altfel, alături de el au mai fost alţi doi foşti preşedinţi, Vasile Crăiţă Mândră şi Mihai Chiuaru, care au vorbit asistenţei despre evoluţia filialei, despre greutăţile şi împlinirile de-a lungul celor 50 de ani de artă plastică profesionistă. Cuvinte emoţionante a rostit şi actualul preşedinte al Filialei, artista Carmen Poenaru:

„Am devenit membră a Filialei Bacău imediat după terminarea facultăţii şi de atunci sunt împreună cu colegii mei, de cei care erau atunci şi de cei care au devenit între timp membri. În Bacău este o filială foarte puternică, extrem de dinamică, un nucleu de artişti foarte valoros, şi fiecare dar şi toţi laolaltă m-au convins să rămân aici. Am învăţat împreună, am lucrat împreună, ne-am bucurat de fiecare reuşită, atât la nivel local, naţional sau internaţional. Sărbătoarea de astăzi este a noastră, pe care o trăim împreună cu publicul nostru, fără de care noi nu am exista.

Le mulţumim frumos că au fost şi sunt alături de noi, iar pe voi, colegii mei, vă felicit că existaţi, vă felicit şi vă doresc ochi şi mâini sigure, imaginaţie, astfel ca talentul vostru, munca voastră să aducă valoare filialei noastre, patrimoniului nostru de frumos.”

Ca în fiecare an, cu ocazia expoziţiei, a fost acordat şi Premiul Anualei artistului care s-a remarcat în anul care a trecut, anul acesta premiul a fost câştigat de sculptorul Gheorghe Zărnescu.

