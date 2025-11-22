RCA: Noile limite de răspundere sunt stabilite în lei. Legea 181/2025 schimbă regulile de despăgubire

Legislația privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) a fost modificată substanțial prin Legea 181/2025, act normativ care completează Legea 132/2017 și introduce o nouă abordare în stabilirea limitelor minime de despăgubire. Începând cu aplicarea noilor prevederi, plafoanele de răspundere nu mai sunt expresia echivalentului în euro, ci sunt definite direct în moneda națională, o schimbare aliniată reglementărilor europene actuale.

Limite fixe în lei pentru toate accidentele, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate

Modificările legislative stabilesc sume fixe în lei pentru ambele categorii de prejudicii acoperite prin RCA.

6.434.740 lei – limita minimă de despăgubire pentru prejudiciile materiale.

31.926.210 lei – limita minimă de despăgubire pentru vătămări corporale și decese, incluzând și prejudiciile morale.

Ambele sume se aplică pentru un singur accident, fără a ține cont de numărul persoanelor afectate – o formulare identică celei utilizate anterior în legislația europeană, dar exprimată acum exclusiv în lei.

Prin trecerea la moneda națională, este eliminată practica precedentă de calcul al contraprestațiilor în funcție de cursul BNR din ziua producerii accidentului, când limitele erau exprimate în euro (1.220.000 euro pentru daune materiale și 6.070.000 euro pentru vătămări și decese). Noul sistem oferă claritate și previzibilitate atât pentru asigurați, cât și pentru persoanele prejudiciate.

De ce era necesară modificarea?

Potrivit legiuitorului, trecerea la limite exprimate direct în moneda națională reprezintă o armonizare cu cerințele actuale ale Uniunii Europene. Directiva 2009/103/CE, completată ulterior prin Directiva (UE) 2021/2118, stabilește condițiile minime privind acoperirea RCA în toate statele membre și prevede posibilitatea revizuirii periodice a sumelor pe baza indicelui european al prețurilor de consum.

Prin această schimbare, legislația românească devine mai puțin dependentă de fluctuațiile cursului valutar, iar procesul de despăgubire devine mai lin pentru persoanele implicate în accidente.

ASF capătă rolul de a actualiza periodic limitele

Legea oferă Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) competența explicită de a revizui limitele minime de despăgubire prin reglementări proprii. Aceste actualizări trebuie să fie compatibile cu actele delegate ale Comisiei Europene, ceea ce înseamnă că reglementatorul intern va putea ajusta limitele ori de câte ori este necesară o aliniere la nivel european – de regulă, o dată la cinci ani.

Această flexibilitate permite menținerea valorii reale a despăgubirilor, în contextul evoluțiilor economice și al inflației.

Noile limite se aplică chiar și în cazurile exceptate de la RCA

Noutatea legislativă se extinde inclusiv asupra situațiilor speciale în care nu există obligația de a încheia o poliță RCA, cum sunt anumite competiții sportive cu vehicule. Chiar și în aceste cazuri, organizatorii sau persoanele responsabile trebuie să asigure acoperirea prejudiciilor cel puțin la nivelul noilor plafoane stabilite de lege.

Astfel, cadrul legislativ se uniformizează, garantând un minim de protecție indiferent de circumstanțele în care se produce un accident.

Prin stabilirea limitelor de răspundere în lei și prin transferarea responsabilității de actualizare către ASF, Legea 181/2025 aduce o reformă necesară în domeniul RCA. Schimbarea elimină incertitudinile legate de evoluția cursului valutar, oferă coerență sistemului de despăgubiri și asigură o aliniere predictibilă la standardele europene.