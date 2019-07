Proiect urbanistic care respectă toate normele legale, contestat de un grup de cetățeni

Un proiect arhitectural original și îndrăzneț propus pentru a fi edificat în plin centrul Bacăului de cunoscuta societate de construcții Conbac, aflat în pragul avizării în Consiliul Local, este contestat de un grup de cetățeni care reclamă că ar periclita condițiile de locuire din zonă. Proiectul este un imobil de locuințe colective, cu spații comerciale la parter și parcare auto subterană, care ar urma să fie construit la intersecția străzilor Șoimului și Războieni, pe terenul dezvoltatorului. La Primăria Bacău au fost depuse însă peste 80 de reclamații, deși dezvoltatorul a obținut toate avizele cerute, care atestă că noua construcție respectă integral prevederile legale.

Constructorul consideră, astfel, că mișcarea de rezistență creată împotriva proiectului este un abuz, al cărui exemplu poate pune în pericol orice alt proiect de dezvoltare urbanistică a municipiului. Reprezentanții Conbac au constatat și că în lista reclamanților apar numele unor băcăuani care locuiesc în alte cartiere ale orașului și demonstrează că acuzațiile sunt nefondate. De altfel, printr-o acțiune de mediere câțiva contestatari și-au retras plângerile. Au făcut-o și alți cetățeni din lista reclamanților, cărora li s-a prezentat proiectul și li s-a explicat că nu se încalcă nici o normă de locuit în zonă. La final, însă, consilierii locali trebuie să cântărească argumentele tuturor și să ia o decizie.

„Proiectul nostru respectă toate cerințele legii – spun dezvoltatorii -, dar grupul reclamanților continuă să facă presiuni inclusiv asupra noastră. Și ne e teamă și de posibile interese din umbră care ar putea întreține această situație”.

Ce vrea să construiască societatea Conbac

Imobilul din proiectul Conbac este opera cunoscutului arhitect băcăuan Cristian Lefter. Este o construcție P plus 8 cu un etaj retras (parter plus opt etaje, al nouălea etaj fiind unul restrâns ca suprafață, pe terasa blocului de locuințe). Blocul are 75 de apartamente și spații comerciale la parter, dar și o parcare subterană unică în Bacău, cu 90 de locuri supraetajate. Clădirea va avea o înălțime de 29,5 metri, maximul admis prin Planul Urbanistic General fiind de 30 de metri. „Am pornit de la ideea de a face o lucrare deosebită, un bloc eficient energetic, cu foarte multe plante pe el, cu mult verde – spune arhitectul. Va fi cu totul altceva decât un bloc de locuințe obișnuit. Fațada noului bloc va fi «jucată» arhitectonic, nu va fi una plată. Jumătate din fațadă va fi ornată cu plante verzi. Aceasta ajută mediul, nu îl omoară. Plantele absorb praf, radiații, elemente poluante, iar blocul are și un rol de paravan fonic, tot zgomotul de pe strada Războieni va fi oprit de el. Și terasa blocului va fi un spațiu verde, un miniparc, în jurul etajului retras”.

Ce reclamă cetățenii, ce răspunde dezvoltatorul

În reclamațiile lor, cetățenii acuză, între altele, aglomerarea circulației pe strada Șoimului, poluarea fonică și, în general, poluarea mediului, înălțimea excesivă a construcției, peste normele legale, și neîncadrarea în ansamblul arhitectural.Spațiul ocupat ar fi excesiv, iar spațiile verzi, compromise. Densitatea populației în zonă ar spori peste normele cerute, iar accesul pompierilor, în cazuri extreme, ar fi îngreunat. Oamenii mai cred că nici locurile de parcare nu vor fi suficiente pentru cele 75 de apartamente din bloc. Se tem, deci, de un haos în plin centrul orașului.

„În baza reclamațiilor primite – spune Iulian Cristea, director general al Conbac -, Primăria ne-a solicitat un răspuns. Și am răspuns punctual. Așa am și stat de vorbă cu mulți dintre reclamagii, pentru a le și explica ce vrem noi să facem prin proiect. Am constatat că unii reclamanți nici nu știau despre ce este vorba și chiar am obținut unele negații la ce au semnat. Dar reclamații au continuat să apară, jignitoare, cu afirmații nereale, nefondate”.

Principala acuzație, aglomerarea traficului pe strada Șoimului, este demontată prin explicațiile privind parcarea subterană. Intrarea și ieșirea din parcare vor fi dirijate cu semafoare inteligente, iar mașinile nu vor ocupa mai mult de 3% din suprafața străzii. „Se acuză traficul din zonă, dar aceasta este o problemă generală în municipiu – mai spun dezvoltatorii. Noi avem obligația să asigurăm un loc de parcare pentru fiecare apartament din bloc. Iar la cele 75 de apartamente avem 90 de locuri de parcare. Dacă toți vor avea câte două mașini, aceasta nu-i problema noastră”.

Nici construirea blocului nu va depăși programul de lucru, fixat între orele 8.00 – 17.00.