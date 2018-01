Social Prinși la furat de lemne de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 20 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliţie Zemeş au prins în flagrant un tânăr de 24 de ani, din localitate, bănuit de comiterea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori.

Tânărul ar fi tăiat ilegal şi sustras un număr de 6 arbori, speciile fag şi brad din pădurea Ocolului Silvic Moineşti.

Poliţiştii au recuperat 2,4 m.c. material lemnos pe care l-au predat reprezentanţilor Ocolului Silvic Moineşti.

În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au depistat în flagrant, un bărbat de 34 de ani, din localitate, în timp ce sustrăgea arbori din curtea unui localnic de 76 de ani.

Poliţiştii au stabilit din cercetări că bărbatul ar fi tăiat şi sustras 5 arbori, esenţă cireş şi prun, în valoare de 250 de lei.

Materialul lemnos a fost restituit păgubitului, prejudiciul fiind recuperat.

Bărbatul este cercetat de poliţişti pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi distrugere. Tot la data de 20 ianuarie a.c., polițiștii din Mărgineni, împreună cu reprezentanţi ai Ocolului Silvic Fântînele şi jandarmi, au prins în flagrant doi tineri, unul de 14 şi celălalt de 15 ani, ambii din localitate, care transportau material lemnos fără documente.

Tinerii ar fi tăiat ilegal un număr de 19 arbori din zona împădurită a satului Poiana pe care urmau să îi transporte la domiciliul unuia dintre minori, în vederea valorificării acestora.

Poliţiştii au recuperat 1,406 m.c. material lemnos pentru care au luat măsura confiscării.

