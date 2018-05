Portocala în coajă de strugure

Te simți minunat acum…Ești conștientă de locul important pe care îl ocupi în viața ta. Simți bucuria care te cuprinde. Acum este momentul în care ești fericită aparent fără niciun motiv. Devii din ce în ce mai fericită și totul justifică această stare. Îți dai seama că munca ta a dat roade și în urma eforturilor depuse, în viața ta a apărut ceva nou și neașteptat de frumos. Când te uiți în oglindă ochii se curăță singuri. Și inima ta începe să cânte. O arie de Mozart îți învăluie sufletul cald și blând. Spui imediat: Îmi place ceea ce văd! Abia acum sunt EU! Îți dai seama că modul în care îți privești corpul influențează felul în care gândești despre sinele tău? Starea ta de spirit este în funcție de ceea ce vezi în oglindă. Te-ai putea uita în oglindă și concentra fix pe trăsăturile tale atrăgătoare și la fel, poți reflecta la miracolele din interiorul corpului tău. Așa sufletul începe să-ți cânte aria perfectă! Ce frumos se aude! Să păstrezi cât mai mult această stare!

Trupul și sufletul sunt indisociabile. Când unul dintre ele primește un stimul, simptomul poate fi descoperit la celălalt și invers. Să-ți descoperi corpul, să-l asculți, să-l înfrumusețezi și chiar să-l iubești, toate acestea fac parte dintr-un interior imposibil de ocolit în regăsirea armoniei cu sinele. Ca să rămâi tânără și frumoasă trebuie să acționezi în mai multe direcții, când în direcția corpului, când în direcția spiritului. Dar, pentru ca acest demers să fie pe deplin realizat, este obligatoriu să reunești trupul cu sufletul. Să creezi un întreg pentru a fi în armonie cu tine însuți și să te interesezi de propriul corp înseamnă neapărat să te interesezi de propria sănătate. Tot ceea ce întreprinzi bine pentru trup, va fi bine și pentru suflet!

Viața ne oferă aproape întotdeauna posibilitatea de a alege. Și acum eu te întreb, frumoasă femeie: Îți place portocala? Deodată aud un zgomot ciudat, ca un zumzet de albine. Ceva nu-mi place! Oare am spus ceva greșit? O clipă! Reformulez: Îți place portocala în coajă de strugure? Aria de Mozart se aude pe fundal. Secreția de endorfine plutește în aer și crește ca urmare a gândirii pozitive: “Îmi place să fiu frumoasă! Doresc să am un corp sănătos și armonios!”, sunt afirmațiile care îmi încântă sufletul. Pentru a obține acest lucru avem nevoie de informații sigure. Principiile de bază: alimentația corectă, odihna adecvată, exercițiile fizice și gândirea pozitivă sunt și de această dată cheia succesului. Nimănui nu-i place celulita. Întotdeauna am asociat-o cu aspectul unei coji de portocală. Oricât de mult ne-ar place portocala, această asociere displace atunci când pielea nu este netedă și strălucitoare.

Ce este celulita și cum o putem combate?

Celulita reprezintă acumularea de țesut adipos(grăsime) la nivelul coapselor, șoldurilor și feselor. Primul factor determinant este cel ereditar, urmat de un stil de viață nesănătos. În completare vin îngrășarea rapidă, variațiile hormonale, fumatul și consumul excesiv de alcool. Toate aceste cauze duc la creșterea în volum a adipocitelor care comprimă vasele sanguine, ceea ce face ca drenajul să fie încetinit și oxigenarea țesuturilor să fie precară, dând naștere aspectului inestetic de coajă de portocală. Această problemă este prezentă la marea majoritate a femeilor chiar și în rândul fetelor tinere (cel puțin 8 din 10 femei prezintă un oarecare grad de celulită). În plus, celulita este mai frecvent întâlnită cu cât se înaintează în vârstă, când pielea își pierde din elasticitate. Celulita nu este considerată o maladie, dar poate fi un semnal important când vine vorba de sănătate.Celulita nu ne fură doar din frumusețe ci și din buna dispoziție. Când toate principiile funcționează, celulita nu își face apariția. Acesta este motivul pentru care invoc sănătatea în această discuție.

Ce putem face pentru a înfrunta această problemă?

Este important să se acționeze atât asupra îmbunătățirii circulației sanguine locale cât și asupra eliminării acumulărilor adipoase și retenției hidrice. Atenție: Celulita nu ține cont de greutatea corporală! În completarea principiilor de bază ale unui stil de viață echilibrat, vin tratamentele care folosesc tehnicile moderne, simple și eficiente, în care undele acustice de înaltă intensitate sunt aplicate direct pe zona afectată de celulită. Grație terapiilor inovatoare, tot mai multe doamne și domnișoare se supun tratamentelor cu unde șoc, pentru a combate în mod preventiv formarea celulitei sau pentru a elimina celulita vizibilă. Odată aplicate pe piele, undele acustice se propagă în mod radial, cedând energia lor în profunzimea țesuturilor. Astfel, datorită creșterii presiunii, crește vascularizarea, se mărește fluxul sanguin și limfatic, fibrele dintre celulele de grăsime se comprimă, celulele adipoase hipertrofice se desumflă, se elimină excesul de lichide interstițiale, făcând să dispară aspectul inestetic de coajă de portocală. După tratament, țesutul conjunctiv se relaxează și devine mai elastic. Este stimulată producția de colagen care favorizează tonifierea dermei și a epidermei, redând pielii un aspect mai tonic și tânăr. Eficiența acestei terapii moderne este demonstrată atât de calitatea rezultatelor obținute, de tolerabilitatea și simplitatea tratamentului, cât și de menținerea în timp a rezultatelor.

Tratamentul cu ultrasunete din industria beauty are aceeași tehnologie folosită de doctori pentru scanările prenatale, doar penetrează câțiva milimetri mai profund pentru a ajunge la țesutul adipos unde celulita este captivă. Ultrasunetele crează micro-vibrații, spărgând depozitele de grăsime calcifiate. Medicina face uz deja de mulți ani de efectele terapeutice ale căldurii cu raze infraroșii. Un efect pozitiv al tratamentului cu infraroșii este și eliminarea celulitei, prin căldura foarte puternică ce ajunge până la nivel celular, grăsimea este topită și se produce o scădere considerabilă a celulelor grase din organism.

Recomand tratamentul cu ajutorul echipamentului de crio-radiofrecvență, deoarece acesta asigură cel mai performant drenaj limfatic. Printre terapiile de remodelare corporală, drenajul limfatic este numit “moartea celulitei”. Drenajul limfatic este una dintre cele mai corecte și naturale metode de detoxifiere a organismului, susținând procesul de eliminare a celulitei. Și am să închei cu o terapie nou apărută în România, de doar două săptămâni, ce oferă rezultate rapide și fără riscuri, utilizând puterea temperaturii scăzute, a carboxiterapiei și a unui cocktail ale cărui ingrediente active (Carnitina, Cafeina și Guarana) completează obținerea unui rezultat simplu și precis. Tratamentul folosește un echipament avansat pentru crioterapie care oferă o modalitate rapidă de îndepărtare a celulitei. Am să amintesc de produsele care trebuie utilizate acasă pentru a continua procesele inițiate în cabinet. Este necesară alternarea acestora, deoarece rezultatul va fi unul singur : Fără celulită! Sau pot să reformulez: O piele cu aspect de portocală în coajă de strugure.

Să reconsiderăm toate principiile care ne oferă sănătate, deoarece fericirea nu vine de la sine, ci trebuie să o ajutăm să se exprime, adică să o construim. Și pentru a reuși, regulile elementare vor trebui ridicate la rang de principii. Și să nu uităm: Corpul are rațiunile sale, pe care rațiunea ar trebui să le cunoască! Să-ți descoperi corpul, să-l asculți, să-l înfrumusețezi și chiar să-l iubești! Aria de Mozart se aude din nou pe fundal…”Acum mă simt minunat!”

Carmen Barcan, terapeut