Bacăul are un singur reprezentant la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori prin Eduard Doliș, elev în clasa a X-a, profil Matematică-informatică, la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”. Premiul al III -lea obținut la etapa națională a acestei olimpiade școlare i-a adus și calificarea în lotul lărgit. Ulterior, după două săptămâni de pregătire centralizată la București, în urma susținerii a trei probe de baraj, din cei 15 elevi care făceau parte din lotul lărgit au fost selectați șase, pentru lotul restrâns. Printre aceștia este și elevul nostru băcăuan. Ei vor reprezenta România în competiția internațională, unde vor susține trei probe: două probe teoretice (individuale) și una practică – experiment/laborator (pe echipe, formate din trei elevi).

Olimpiada de Științe pentru Juniori este un concurs interdisciplinar cu subiecte care acoperă trei discipline: chimie, fizică și biologie. Edi, cum îi spun colegii și prietenii, este pregătit de profesorii Cristina Apetroaei, la fizică, Marinela Bușteagă, la chimie, și Florentina Dinu, la biologie.

Ce ne spune olimpicul „vrăncean” despre reușita sa?

„Dintotdeauna am avut o pasiune pentru științe, pentru a descoperi cum funcționează lucrurile din jurul meu, așa că mi s-a părut o idee bună să particip la Olimpiada de Științe pentru Juniori. Și chiar a fost! La prima mea participare, în clasa a VIII-a, am obținut mențiune la națională și m-am calificat în lotul lărgit. Mi-am dorit mai mult și am perseverat. Am învățat multe lucruri interesante și mi-am făcut prieteni noi pe parcurs. Acum că m-am calificat la etapa internațională, sunt foarte bucuros că voi reprezenta România într-o competiție de asemenea nivel și mă pregătesc intens, pentru a obține un rezultat cât mai bun.”

Luna aceasta va avea loc, la București, pregătirea practică a lotului restrâns. Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori care se va desfășura în perioada 3- 12 decembrie 2019 la Doha, capitala Qatarului.